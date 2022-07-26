Включает в себя 8 пунктов. Источник показал протокол безопасности УПЛ

Украинский журналист и экс-ведущий программы "ТаТоТаке" Сергей Болотников опубликовал протокол безопасности, по которому будут проводиться матчи УПЛ. Он состоит из восьми пунктов. Напомним, что старт чемпионата Украины назначен на 23 августа.

1. Министерства спорта, обороны и экономики способствуют бронированию футболистов, официальных представителей и руководителей клубов, а также работников УАФ, УПЛ и ПФЛ от военной службы.

2. Соревнования проводятся на стадионах, допущенных областными (или Киевской городской) военными администрациями.

3. Клубы должны назначить лицо, ответственное за безопасность во время матчей. Эти лица должны сообщать УАФ и УПЛ или ПФЛ о возможности проведения матча за неделю до начала.

4. Матчи проводятся без зрителей. На стадионе могут присутствовать не более 280 человек:

90 – футболисты и тренерский штаб

9 – арбитры и видеоассистенты

6 – болбои (старше 18 лет)

20 – представители клубов

11 – официальные лица матча

15 – представители УАФ, УПЛ, ПФЛ

20 – персонал стадиона

20 – лица, ответственные за безопасность

10 – медики, полиция, ГСЧС

9 – представители военных администраций и других органов власти

40 – журналисты и фотографы

30 – съемочная группа

5. Руководители стадионов должны привести в готовность защитные сооружения для укрытия полного состава участников матча. Такие сооружения должны находиться не более 500 метров от стадиона. Если подобных построек нет, создается комиссия, которая ищет такие места в здании стадиона.

6. Каждый присутствующий на матче должен пройти инструктаж по правилам поведения и действиям в случае опасности.

7. Порядок действий при воздушной тревоге клубы и руководители стадионов должны утвердить самостоятельно с представителями военных администраций, полиции, ГСЧС, СБУ и органов здравоохранения. Он предполагает следующее:

- Делегат матча совместно с представителем соответствующей военной администрации принимает решение об эвакуации всех присутствующих на стадионе в укрытие.

- Диктор стадиона объявляет "Внимание! Воздушная тревога! Просим всех последовать в укрытие!"

- Арбитр сразу дает свисток об остановке матча.

- Если продолжительность воздушной тревоги превышает 60 мин, делегат матча совместно с арбитром (после консультации с представителями команд и представителем соответствующей военной администрации) могут принять решение об остановке матча.

- Организатор соревнований принимает решение о месте, дате и времени доигрывания матча.

- Если матч можно продолжить, футболистам предоставляется до 10 мин на разминку.

8. Ответственность за соблюдение требований безопасности возлагается на организатора матча, то есть на принимающий клуб. За невыполнение этих требований клуб могут наложить санкции, предусмотренные ст. 6 Дисциплинарные правила УАФ