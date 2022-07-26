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Заря - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

Очередной польский спарринг луганчан

Заря - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

Украинские клубы продолжают свою подготовку к возобновлению сезона. В этот вторник коллектив Патрик ван Леувена сыграет против перволигового "Полесья". Начало встречи - в 18:00.

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Контрольный матч, 26.07.2022
"Заря" 18:00 "Полесье"

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В статье: Заря (Луганск) Полесье (Житомир)
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