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Хома: В Кривбассе сильные конкуренты, это поможет в профессиональном развитии
Молодой голкипер рад оказаться в криворожском клубе
Скриншот: канал ФК Кривбасс на YouTube
Новичок криворожского "Кривбасса", молодой вратарь Богдан Хома рассказал о переходе в ряды красно-белых.
– Я очень доволен, что оказался в "Кривбассе". Это было мечтой, перейти в такой амбициозный сильный клуб. "Кривбасс" – большой клуб. Буду много работать, чтобы прогрессировать и становиться все лучше. У меня сильные конкуренты, это поможет в профессиональном развитии.
– Как это работать с такими сильными вратарями, как Сарнавский и Клищук, у которых есть опыт выступлений на самом высоком уровне?
– Однозначно есть чему поучиться у них. Они классные футболисты, настоящие профессионалы, и к тому же хорошие люди. Всегда меня поддерживают. Номер один? Этот номер мой любимый, поэтому выбрал именно его.
– Подтравливают ли в команде, ведь ты один из самых молодых?
– Конечно, есть такое (улыбается). Старшие ребята часто шутят. "Кривбасс" – одна семья, работаем все вместе в позитивной атмосфере, все хорошо.
– Кто больше подкалывает: Сарнавский или Клищук?
– Бодя Сарнавский. Он меня как поддерживает, так и подкалывает. Делает все для того, чтобы я прогрессировал.
– Какие задачи ставишь перед собой в "Кривбассе"?
– Моя мечта – сыграть в УПЛ. Думаю, это мечта каждого молодого футболиста. Будем работать ради ее достижения, – сказал Хома.
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