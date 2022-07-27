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Хома: В Кривбассе сильные конкуренты, это поможет в профессиональном развитии

Премьер-лига
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Молодой голкипер рад оказаться в криворожском клубе

Хома: В Кривбассе сильные конкуренты, это поможет в профессиональном развитии

Скриншот: канал ФК Кривбасс на YouTube

Новина українською

Новичок криворожского "Кривбасса", молодой вратарь Богдан Хома рассказал о переходе в ряды красно-белых.

– Я очень доволен, что оказался в "Кривбассе". Это было мечтой, перейти в такой амбициозный сильный клуб. "Кривбасс" – большой клуб. Буду много работать, чтобы прогрессировать и становиться все лучше. У меня сильные конкуренты, это поможет в профессиональном развитии.

– Как это работать с такими сильными вратарями, как Сарнавский и Клищук, у которых есть опыт выступлений на самом высоком уровне?

– Однозначно есть чему поучиться у них. Они классные футболисты, настоящие профессионалы, и к тому же хорошие люди. Всегда меня поддерживают. Номер один? Этот номер мой любимый, поэтому выбрал именно его.

– Подтравливают ли в команде, ведь ты один из самых молодых?

– Конечно, есть такое (улыбается). Старшие ребята часто шутят. "Кривбасс" – одна семья, работаем все вместе в позитивной атмосфере, все хорошо.

– Кто больше подкалывает: Сарнавский или Клищук?

– Бодя Сарнавский. Он меня как поддерживает, так и подкалывает. Делает все для того, чтобы я прогрессировал.

– Какие задачи ставишь перед собой в "Кривбассе"?

– Моя мечта – сыграть в УПЛ. Думаю, это мечта каждого молодого футболиста. Будем работать ради ее достижения, – сказал Хома.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбасс

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