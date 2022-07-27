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Гендиректор Зари: Все пророчили, что клуба не будет, а мы живем

Премьер-лига
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Луганская команда готовится к старту нового сезона

Гендиректор Зари: Все пророчили, что клуба не будет, а мы живем

zarya-lugansk.com

Новина українською

Генеральный директор луганской "Зари" Станислав Оганов рассказал о том, как проходят сборы команды.

Как ваши дела?

– Слава богу. Все пророчили, что "Зари" не будет, а мы живем, тренируемся и играем.

Сборы проходят по плану?

– Все – супер. Посмотрите, где мы играем контрольные матчи. Это не какие-то заштатные тренировочные поля, а добротные стадионы.

Кто-то плакался, что спаррингов не будет, того и другого не будет, а мы выкручиваемся. Прямые трансляции – в обязательном порядке, чтобы болельщики и журналисты видели, в каком состоянии находится команда.

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На сборах побывал президент клуба Евгений Геллер. Как долго он находился вместе с командой?

– Довольно долго. Евгений Борисович пообщался с футболистами, заверил их, что у клуба хорошее будущее и они могут сосредоточиться на футболе. Скоро он опять приедет, - сказал Оганов в интервью FanDay.

Напомним, 28 июля "Заря" узнает имя своего соперника по третьему квалификационному раунду Лиги конференций. Им станет победитель пары "Влазния" - "Университатя Крайова".

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В статье: Заря (Луганск) Станислав Оганов
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Источник:
FanDay

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