Гендиректор Зари: Все пророчили, что клуба не будет, а мы живем

Генеральный директор луганской "Зари" Станислав Оганов рассказал о том, как проходят сборы команды.

– Как ваши дела?

– Слава богу. Все пророчили, что "Зари" не будет, а мы живем, тренируемся и играем.

– Сборы проходят по плану?

– Все – супер. Посмотрите, где мы играем контрольные матчи. Это не какие-то заштатные тренировочные поля, а добротные стадионы.

Кто-то плакался, что спаррингов не будет, того и другого не будет, а мы выкручиваемся. Прямые трансляции – в обязательном порядке, чтобы болельщики и журналисты видели, в каком состоянии находится команда.

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– На сборах побывал президент клуба Евгений Геллер. Как долго он находился вместе с командой?

– Довольно долго. Евгений Борисович пообщался с футболистами, заверил их, что у клуба хорошее будущее и они могут сосредоточиться на футболе. Скоро он опять приедет, - сказал Оганов в интервью FanDay.

Напомним, 28 июля "Заря" узнает имя своего соперника по третьему квалификационному раунду Лиги конференций. Им станет победитель пары "Влазния" - "Университатя Крайова".