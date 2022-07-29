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Не договорились с Ворсклой. Фаворов может продолжить карьеру в Польше
Называется возможный претендент на украинца
Украинский защитник Денис Фаворов может продолжить карьеру в Польше, сообщает Footboom.
По информации источника, 31-летним украинцем интересуется ряд клубов Экстраклассы, среди которых есть "Корона" из Кельце. Отмечается, что сейчас Фаворов поддерживает форму с любительским клубом МКС "Осадник" из Мыслибужа. Он сыграл в некоторых последних матчах команды.
Ранее в СМИ были слухи о том, что защитник продолжит карьеру в полтавской "Ворскле", однако сторонам не удалось договориться о контракте.
Напомним, в начале июле Фаворов покинул "Зарю". За луганский клуб он выступал с 2020 года. Ранее он также защищал цвета черниговской "Десны", "Полтавы" и "Черкащины".
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