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Не договорились с Ворсклой. Фаворов может продолжить карьеру в Польше

Премьер-лига
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Называется возможный претендент на украинца

Не договорились с Ворсклой. Фаворов может продолжить карьеру в Польше

Новина українською

Украинский защитник Денис Фаворов может продолжить карьеру в Польше, сообщает Footboom.

По информации источника, 31-летним украинцем интересуется ряд клубов Экстраклассы, среди которых есть "Корона" из Кельце. Отмечается, что сейчас Фаворов поддерживает форму с любительским клубом МКС "Осадник" из Мыслибужа. Он сыграл в некоторых последних матчах команды.

Ранее в СМИ были слухи о том, что защитник продолжит карьеру в полтавской "Ворскле", однако сторонам не удалось договориться о контракте.

Напомним, в начале июле Фаворов покинул "Зарю". За луганский клуб он выступал с 2020 года. Ранее он также защищал цвета черниговской "Десны", "Полтавы" и "Черкащины".

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В статье: Корона (Кельце) Денис Фаворов
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Источник:
Footboom

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