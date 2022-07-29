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За основу пока не играл. Заря продлила контракт с 19-летним вингером
Возможно, получит свой шанс в новом сезоне
Луганская "Заря" продлил контракт с талантливым вингером.
Новую подпись в контракте, по данным официального сайта клуба, поставил 19-летний Максим Хлань. Сделка теперь рассчитана до зимы 2023-го.
«Зоря» та Максим Хлань продовжили співпрацю— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 29, 2022
Луганська «Зоря» та півзахисник команди Максим Хлань продовжили контракт. Строк угоди – 31.12.2023.
Нагадаємо, що Максим Хлань прийшов в «Зорю» у 2021 році. Грав у збірних України U-17 та U-21. pic.twitter.com/eD4d0PFwQJ
Хлань перешел в "Зарю" в январе 2021-го из "Карпат". За основу Максим дебютировать не успел, однако в прошлом сезоне сыграл во всех 17-ти играх юниорского первенства, забив два гола.
Отметим, что Хлань уже успел попасть в две заявки луганчан - на матчи УПЛ и
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