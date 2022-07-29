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За основу пока не играл. Заря продлила контракт с 19-летним вингером

Премьер-лига
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Возможно, получит свой шанс в новом сезоне

За основу пока не играл. Заря продлила контракт с 19-летним вингером

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" продлил контракт с талантливым вингером.

Новую подпись в контракте, по данным официального сайта клуба, поставил 19-летний Максим Хлань. Сделка теперь рассчитана до зимы 2023-го.

Хлань перешел в "Зарю" в январе 2021-го из "Карпат". За основу Максим дебютировать не успел, однако в прошлом сезоне сыграл во всех 17-ти играх юниорского первенства, забив два гола.

Отметим, что Хлань уже успел попасть в две заявки луганчан - на матчи УПЛ и Лиги Конференций.

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В статье: Заря (Луганск) Максим Хлань
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