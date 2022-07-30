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Что-то новенькое. Заря разгромила соперников в спарринге, в котором приняли участие сразу три команды

Премьер-лига
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(1 голосов)

Нестандартный ход от луганчан

Что-то новенькое. Заря разгромила соперников в спарринге, в котором приняли участие сразу три команды

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Украинская "Заря" на сборах в Польше провела необычный спарринг. Соперником подопечных ван Леувена стали сразу две команды, которые провели против луганчан по одному тайму.

До перерыва "Зари" противостояла "Блонянка", выступающая в четвертом дивизионе Польши. Уже на 25 минуте счет был 3:0 в пользу "мужиков". До перерыва луганчане больше не забивали, в то же время соперник отличился однажды – на 36-й минуте.

Во второй половине встречи на поле вместо первой команды вышел "Гутник", выступающий в третьем по силе польском дивизионе. После перерыва "Заря" поработала больше и забила еще четыре безответных гола. Общий счет за 90 минут – 7:1 в пользу подопечных Ван Леувена.

Напомним, что это был последний спарринг "Зари" перед началом сезона. Первый свой официальный матч луганчане проведут против “Университати Краевой” в Люблине в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций. Встреча запланирована на 4 августа, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

"Блонянка"/"Гутник" (Польша) - "Заря" (Украина) - 1:7 (1:3)

Голы луганцев: Денис Безбородько 8, 25, Максим Лунев 22, Александр Гладкий 54, Ярослав Кисиль 61, Николай Михайленко 70, Даниил Алефиренко 88

"Заря": 36. Антон Жилкин (ГК) (1. Александр Сапутин, 46), 91. Даниил Алефиренко, 4. Евгений Цымбалюк (18. Юрий Тлумак, 41), 74. Игорь Снурницын, 38. Максим Смиян, 9. Дмитрий Мышнев, 5. Владимир Бражко, 21. Николай Михайленко, 8. Максим Лунев (3. Ярослав Кисиль, 46), 22. Денис Безбородько (2. Матеус, 46), 11. Александр Гладкий (14. Максим Хлань, 74)

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В статье: Заря (Луганск)
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2022 в 15:32
До перерыва "Зари" противостояла "Блонянка", выступающая в четвертом дивизионе Польши. Уже на 25 минуте счет был 3:0 в пользу "мужиков". До перерыва они не забивали, в то же время соперник отличился однажды – на 36-й минуте. (c) перечитайте и попробуйте понять, что написали!
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