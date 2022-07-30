Бущан - лучший игрок Динамо по итогам июля

Официальный сайт киевского "Динамо" обьявил лучшего игрока команды по итогам июля.

Голосование проводилось в клубном Telegram-канале и победителем стал голкипер "бело-синих" Георгий Бущан.

В этом месяце украинская команда под руководством Мирчи Луческу провела два официальных матча – оба во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Дома "Динамо" сыграло вничью с "Фенербахче", на выезде в Стамбуле киевляне переиграли турков со счетом 2:1.

Топ-5 игроков киевского "Динамо" в июле по мнению фанатов:

1. Бущан – 7733 голосов

2. Шапаренко – 686

3. Караваев – 582

4. Буяльский – 454

5. Дубинчак – 393