Игрок Металиста 1925: Сборы – это самый неприятный момент для футболистов

Полузащитник "Металлиста" 1925 года Артем Габелок прокомментировал поединок против "Черноморца" и рассказал о сборах команды в целом:

“ – Артем, ты один из нескольких игроков "Металиста 1925", отыгравших полностью игру против "Черноморца". Как оцениваешь физическое состояние, уже позволяет играть 90 минут? Ну и вообще, сегодня игралось?

– Тяжелая игра была. Понятно, что "Черноморец" лучше готов физически. Ибо они собрались раньше, чем мы. Физически они уже готовы. Мы ведь пока только набираем форму. Выглядели они свежее, нам было тяжело. Но пацаны старались и моментами, я считаю, мы выглядели неплохо. Опять же, это товарищеская игра, и я считаю, что мы провели хороший поединок.

– Визуально казалось, что против "Колоса" легче игралось, чем сегодня?

– Сейчас такой цикл у нас. Много матчей, мы под нагрузками. Сегодня также выходили на игру в столь тяжелом состоянии. Нет свежести, но так и набирается форма. Будем хорошо смотреться в чемпионате. Сейчас, все же, сборы и нужно играть, когда у тебя тяжелые ножки. Собрание, работаем.

– В прошлом сезоне ты действовал преимущественно на позиции опорника. Сейчас на сборах чаще оказываешься немного выше в центре поля. Здесь больше нравится играть?

– Мне все равно, где играть. Но сейчас же у нас появился Мартын – новый игрок. Он хорошо смотрится на позиции опорника и у нас как раз есть возможность выдернуть меня повыше. Мне, в принципе, удобно здесь играть. Там можно голов забивать больше, поэтому меня все устраивает.

– Старт сезона ждете с нетерпением?

– Сейчас, опять же, сборы. Мы одни закончили, другие начинаем. Сборы – это всегда самый неприятный момент для футболистов, я уже говорил об этом. Следовательно, конечно, что мы ждем чемпионата. Когда будет одна тренировка в день, мы будем более свежими. Поэтому, конечно, ждем чемпионат”, - сказал Габелок.