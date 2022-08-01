Среди них Кривбасс и Ворскла. Часть клубов УПЛ хотят играть в своих городах

Сразу часть клубов УПЛ хотят в следующем сезоне проводить матчи в родном городе.

Инсайдер Игорь Бурбас подтвердил, что среди тех, кто не хочет "переезжать" находятся "Ворскла", "Александрия", "Ингулец" и "Верес". Также подобное желание изъявляет "Кривбасс", что подтвердил вице-президент команды.

"Это было нашей позицией с самого начала играть в Украине. Планируем проводить ближайшее сборы в Кривом Роге. Если позволит ситуация, хотели бы играть в Кривом Роге. Запасной вариант для нас - Киев. Но мы уже проводили товарищеские матчи в Кривом Роге, стадион там есть, бомбоубежище есть. Поэтому надеемся, что все будет хорошо", - заявил Артем Гагарин.

Старт УПЛ намечен на 23-е августа.