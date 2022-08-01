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Среди них Кривбасс и Ворскла. Часть клубов УПЛ хотят играть в своих городах
Дадут ли на это добро?
Фото: ФК Кривбасс
Сразу часть клубов УПЛ хотят в следующем сезоне проводить матчи в родном городе.
Инсайдер Игорь Бурбас подтвердил, что среди тех, кто не хочет "переезжать" находятся "Ворскла", "Александрия", "Ингулец" и "Верес". Также подобное желание изъявляет "Кривбасс", что подтвердил вице-президент команды.
"Это было нашей позицией с самого начала играть в Украине. Планируем проводить ближайшее сборы в Кривом Роге. Если позволит ситуация, хотели бы играть в Кривом Роге. Запасной вариант для нас - Киев. Но мы уже проводили товарищеские матчи в Кривом Роге, стадион там есть, бомбоубежище есть. Поэтому надеемся, что все будет хорошо", - заявил Артем Гагарин.
Старт УПЛ намечен на 23-е августа.
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