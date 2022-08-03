  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Латвийский клуб арендовал полузащитника Днепра-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Латвийский клуб арендовал полузащитника Днепра-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразильский хавбек останется в Европе

Латвийский клуб арендовал полузащитника Днепра-1

Фото: fkrfs.lv / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Латвийский клуб РФШ, который сейчас занимает второе место в чемпионате страны, сообщил о пополнении своих рядов бразильским полузащитником Биллом. Этот игрок будет выступать за команду из Риги на правах аренды до конца сезона.

Напомним, что контракт Билла принадлежит "Днепру-1". В январе 2022 года днепряне заплатили за хавбека 300 тысяч евро, однако из-за войны ни одного официального матча он сыграть не успел.

В марте этого года футболиста арендовал бразильский клуб "Спорт Ресифи". После возвращения с родины 23-летний Билл решил остаться в Европе и отныне будет выступать в Латвии.

Отметим, что РФШ в этом сезоне уже вылетел из Лиги чемпионов, однако продолжает выступление в Лиге конференций. В чемпионате страны рижане идут по вторым и отстают на пять баллов от лидера лиги, "Валмиеры".

Читайте такжеДнепр-1 узнал соперника в квалификации Лиги Европы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Билл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде