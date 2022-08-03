Латвийский клуб арендовал полузащитника Днепра-1

Латвийский клуб РФШ, который сейчас занимает второе место в чемпионате страны, сообщил о пополнении своих рядов бразильским полузащитником Биллом. Этот игрок будет выступать за команду из Риги на правах аренды до конца сезона.

Напомним, что контракт Билла принадлежит "Днепру-1". В январе 2022 года днепряне заплатили за хавбека 300 тысяч евро, однако из-за войны ни одного официального матча он сыграть не успел.

В марте этого года футболиста арендовал бразильский клуб "Спорт Ресифи". После возвращения с родины 23-летний Билл решил остаться в Европе и отныне будет выступать в Латвии.

Отметим, что РФШ в этом сезоне уже вылетел из Лиги чемпионов, однако продолжает выступление в Лиге конференций. В чемпионате страны рижане идут по вторым и отстают на пять баллов от лидера лиги, "Валмиеры".