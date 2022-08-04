Официально: Верес подписал Александра Лебеденко

"Верес" объявил о подписании полузащитника "Альянса" Александра Лебеденко. Стороны подписали контракт сроком на один год.

Новичок провел всю карьеру в Первой лиге Украины – у Александра 195 матчей, 23 гола и 25 голевых передач во втором дивизионе нашего чемпионата. Ещё 14 матчей игрок провел в Кубке Украины.

В сезоне 16/17 Лебеденко завоевал трофей Первой лиги с "Ильичевцем"("Мариуполь").