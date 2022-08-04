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Официально: Верес подписал Александра Лебеденко
Седьмой новичок
Фото: nkveres.com
"Верес" объявил о подписании полузащитника "Альянса" Александра Лебеденко. Стороны подписали контракт сроком на один год.
Новичок провел всю карьеру в Первой лиге Украины – у Александра 195 матчей, 23 гола и 25 голевых передач во втором дивизионе нашего чемпионата. Ещё 14 матчей игрок провел в Кубке Украины.
В сезоне 16/17 Лебеденко завоевал трофей Первой лиги с "Ильичевцем"("Мариуполь").
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Источник:nkveres.com
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