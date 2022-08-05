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Ворскла подтвердила трансфер полузащитника сборной Северной Македонии

Премьер-лига
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Полтавчане добавляют креатива в центр поля

Ворскла подтвердила трансфер полузащитника сборной Северной Македонии

скріншот відео з сайту ФК "Ворскла" Полтава

Новина українською

Полтавская "Ворскла" на своем сайте объявила о переходе из албанской "Тираны" полузащитника сборной Северной Македонии Эннура Тотре.

Сообщается, что контракт новичка с "Ворсклой" рассчитан на три года.

25-летний Тотре является воспитанником "Шкендии". В 2021-м перешел в "Тирану", за которую в прошлом сезоне сыграл 38 матчей (5 голов и 6 результативных передач).

В 2020 году Тотре сыграл два матча за сборную Северной Македонии в рамках Лиги Наций.

По информации Transfermsrkt, "Ворскла" заплатила за игрока 300 тысяч евро. Заметим, что Эннур играет на позиции атакующего хавбека, также может действовать как центральный хавбек или опорник. Очевидно, что он станет заменой для Оливье Тилля, покинувшего команду после полномасштабного нападения россиян на Украину.

Добавим, что этим летом "Ворскла" также подписала Дениса Олейника, а также бразильцев Марлисона и Фелипе.

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В статье: Ворскла (Полтава) трансферы
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