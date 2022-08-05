Смешное предложение Megogo и замечания к Сетанте. В Динамо озвучили позицию по телепулу

В четверг, 4 августа, состоялась онлайн-встреча клубов УПЛ с потенциальными трансляторами матчей чемпионата Украины. Прийти к консенсусу относительно многострадального единого телепула снова не удалось из-за несогласия нескольких клубов.

В частности, свои замечания имело и киевское "Динамо". В интервью FanDay заместитель генерального директора "Динамо" Сергей Мохник озвучил, какие именно.

- Какие предложения и от кого по единому телепулу рассматривались на собрании клубов и УПЛ?

- Было два претендента - Setanta и Megogo. У Megogo было вообще смешное предложение, там не о чем говорить. Setanta хочет подписать контракт на три года и дает 3,2 миллиона долларов, половина этой суммы будет уходить на производство трансляций, вторая половина - распределяется между клубами.

- Какова позиция Динамо по этому поводу?

- 100 тысяч долларов в год - это, конечно, мало для клубов. Но нас беспокоит другой вопрос, на который пока никто не ответил. Матчи будут проходить без зрителей, и мы считаем, что болельщики должны иметь доступ к бесплатной трансляции по общенациональным каналам. Пока мы не услышали четкого ответа на вопрос: сможем ли мы показывать матчи на своем Ютуб-канале и на официальном сайте в прямом эфире. Сегодня далеко не каждый может заплатить 100 гривен в месяц, чтобы посмотреть футбол.

К тому же, Сетанту еще нужно найти, не у каждого кабельного провайдера она есть. В последний год Динамо было не против единого телепула, но пока чего-то не хватает. Президент клуба (Игорь Суркис) говорит: «Не надо мне этих денег. Я лучше сделаю, чтобы болельщики имели доступ бесплатно смотреть футбол». 100 тысяч долларов в год никак не спасает "Динамо" за наш бюджет и расходы. Может, они помогут "Минаю" и другим клубам, но не нам.

- Ваша позиция близка к позиции ФК Рух, президент которого Григорий Козловский говорил, что тоже готов бесплатно отдать права на телетрансляцию УПЛ национальным каналам?

- Да, мы тоже готовы бесплатно передать права, не зарабатывая на этом ни копейки, чтобы люди имели доступ.

- Игорь Бурбас написал, что ФК "Рух" - единственный, кто проголосовал против, а "Динамо", "Заря" и "Днепр-1" воздержались.

- Это неправильная информация. Воздержался только "Черноморец". А "Динамо", ФК "Рух", "Заря", "Днепр-1" фактически были против. Это не значит, что мы против единого телепула, но предложение Сетанты нужно доработать.

- Что еще не устраивает "Динамо"?

- Они предлагают поделить поровну деньги между командами. А где спортивный принцип? Зачем тогда бороться за первое место? Я считаю, что это неправильно. Если команда борется за призовые места, то она должна получать больше. Даже ТК "Футбол" предлагал некую формулу распределения средств в зависимости от занятого места.

- Реально ли найти общий консенсус по поводу единого телепула между клубами, УПЛ и транслятором?

- Все реально, нужно садиться и разговаривать, искать компромиссы. В течение двух недель мы снова соберемся, к этому времени Сетанта должна доработать свое предложение. Мы свои замечания высказали, пусть думают.

- Какие "Динамо" дало предложения на доработку?

- Мы предложили пересмотреть формулу распределения средств между клубами в зависимости от занятых мест. Также мы хотим, чтобы была параллельная трансляция матчей по общенациональным каналам. В военное время это очень актуальный вопрос. Не все смогут найти Сетанту.

- Чем аргументируют свою позицию клубы, поддержавшие предложение Сетанты?

- Давайте говорить честно. Большинство наших клубов отлично чувствуют себя, когда дают какие-то деньги и ничего не нужно делать. К тому же у них не настолько много болельщиков, как у "Динамо", чтобы о них думать.