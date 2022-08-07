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Сетанта планирует создать бюджетный пакет УПЛ за 35 гривен, - Бурбас

Премьер-лига
(2 голосов)

Просмотр матчей будет доступен практически всем желающим

Сетанта планирует создать бюджетный пакет УПЛ за 35 гривен, - Бурбас

Setanta

Новина українською

Спортивный журналист Игорь Бурбас рассказал о подробностях показа матчей чемпионата Украины сезона 2022/23:

"Вопрос создания единого телепула УПЛ как никогда актуален. Среди претендентов, которые хотели транслировать матчи чемпионата Украины, остался лишь один игрок - Setanta Sport. Однако предложение, которое платформа сделала клубам, устраивает не всех - часть представителей УПЛ готова отказаться от денег ради болельщиков и транслировать свои поединки бесплатно.

В результате Setanta рассматривает компромиссный вариант, согласно которому будет создан отдельный пакет УПЛ. Он обойдется в 35 гривен. Вероятно, речь идет о месячной плате", - сказал Бурбас.

Известно, что ранее Setаnta Sports предложила 3,2 млн долларов за первый год прав на трансляцию УПЛ. Подписка обойдется около 100 гривен. Клубы получат примерно по 60 тысяч долларов. На состоявшемся на днях онлайн-совещании большинство представителей УПЛ проголосовали "За". "Удержались" "Динамо", СК "Днепр-1", "Заря" и "Рух", взявшие время на размышления. Окончательное решение должно быть принято на следующей неделе.

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В статье: УПЛ телепул
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Комментарии (3)
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Просто Толик (Одесса)
07.08.2022 в 12:05
Гулять, так гулять! Еще стакан семечек!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.08.2022 в 11:43
В той час, коли деякі люди останні копійки на армію віддають, ці тр2раси торгуються
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0
-1
miha (Нежин)
07.08.2022 в 11:34
Якщо я плачу вже 109 грн. то далі як?
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0
-1

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