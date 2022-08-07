Сетанта планирует создать бюджетный пакет УПЛ за 35 гривен, - Бурбас

Спортивный журналист Игорь Бурбас рассказал о подробностях показа матчей чемпионата Украины сезона 2022/23:

"Вопрос создания единого телепула УПЛ как никогда актуален. Среди претендентов, которые хотели транслировать матчи чемпионата Украины, остался лишь один игрок - Setanta Sport. Однако предложение, которое платформа сделала клубам, устраивает не всех - часть представителей УПЛ готова отказаться от денег ради болельщиков и транслировать свои поединки бесплатно.

В результате Setanta рассматривает компромиссный вариант, согласно которому будет создан отдельный пакет УПЛ. Он обойдется в 35 гривен. Вероятно, речь идет о месячной плате", - сказал Бурбас.