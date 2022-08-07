Днепр-1 подписал бразильского голкипера

Опытный бразильский голкипер Макс Валеф стал игроком "Днепра-1" Александра Кучера.

Известно, что контракт игрока из Южной Америки рассчитан на 2 года. При этом о финансовых деталях сделки на данный момент не сообщается.

Последним клубом 28-летнего вратаря была "Форталеза", в прошлом сезоне Валеф провел 23 матча за эту команду.

Ранее сообщалось, что бразильцы намерены получить денежную компенсацию за трансфер игрока, так как его контракт был рассчитан до конца года.