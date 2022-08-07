Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 подписал бразильского голкипера
Неплохое пополнение для клуба
ФК Днепр-1/Автор неизвестный
Опытный бразильский голкипер Макс Валеф стал игроком "Днепра-1" Александра Кучера.
Известно, что контракт игрока из Южной Америки рассчитан на 2 года. При этом о финансовых деталях сделки на данный момент не сообщается.
Последним клубом 28-летнего вратаря была "Форталеза", в прошлом сезоне Валеф провел 23 матча за эту команду.
Ранее сообщалось, что бразильцы намерены получить денежную компенсацию за трансфер игрока, так как его контракт был рассчитан до конца года.
Популярное сейчас
- Минус 300 оккупантов. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 6 августа
- Известный экс-вингер Шахтера может переехать в Грецию или Турцию
- В самоотверженном подкате. ВИДЕО, как Миколенко спас Эвертон от гола в матче с Челси
- Официально: Александр Зубков вернулся в Шахтер
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО