Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Днепре-1 будет работать бразильский селекционер - источник
Он был помощником Евгения Красникова в "Металлисте"
Фото: СК Днепр-1
Евгений Красников пригласил в "Днепр-1" своего помощника – бразильца Жадера да Силву Бразейру. Об этом сообщает ресурс FCDNIPRO.COM.
Жадер является специалистом по бразильскому рынку и уже прибыл в расположение команды на сборах в Словении. В Украине он известен по выступлениям за "Арсенал", "Волынь" и "Металлист". Ранее 38-летний скаут работал в стане харьковчан.
Добавим, что "Днепр-1" еще не сообщал официально о назначении Красникова на какую-либо должность. В СМИ была информация, что он станет спортивным директором. А вот главным тренером днепрян уже официально назначен Александр Кучер, сотрудничавший с Красниковым в Харькове.
Популярное сейчас
- СМИ: Днепр-1 подписал еще одного легионера
- Динамо против старых знакомых. Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов
- Подвел черту. Цыганков вывел Динамо вперед в игре против Штурма
- Сегодня Шахтер сыграет товарищеский матч с Ромой
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО