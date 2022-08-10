В Днепре-1 будет работать бразильский селекционер - источник

Евгений Красников пригласил в "Днепр-1" своего помощника – бразильца Жадера да Силву Бразейру. Об этом сообщает ресурс FCDNIPRO.COM.

Жадер является специалистом по бразильскому рынку и уже прибыл в расположение команды на сборах в Словении. В Украине он известен по выступлениям за "Арсенал", "Волынь" и "Металлист". Ранее 38-летний скаут работал в стане харьковчан.

Добавим, что "Днепр-1" еще не сообщал официально о назначении Красникова на какую-либо должность. В СМИ была информация, что он станет спортивным директором. А вот главным тренером днепрян уже официально назначен Александр Кучер, сотрудничавший с Красниковым в Харькове.