  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Днепре-1 будет работать бразильский селекционер - источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Днепре-1 будет работать бразильский селекционер - источник

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Он был помощником Евгения Красникова в "Металлисте"

В Днепре-1 будет работать бразильский селекционер - источник

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Евгений Красников пригласил в "Днепр-1" своего помощника – бразильца Жадера да Силву Бразейру. Об этом сообщает ресурс FCDNIPRO.COM.

Жадер является специалистом по бразильскому рынку и уже прибыл в расположение команды на сборах в Словении. В Украине он известен по выступлениям за "Арсенал", "Волынь" и "Металлист". Ранее 38-летний скаут работал в стане харьковчан.

Добавим, что "Днепр-1" еще не сообщал официально о назначении Красникова на какую-либо должность. В СМИ была информация, что он станет спортивным директором. А вот главным тренером днепрян уже официально назначен Александр Кучер, сотрудничавший с Красниковым в Харькове.

Читайте такжеСМИ: Днепр-1 подписал еще одного легионера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FCDNIPRO.COM

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде