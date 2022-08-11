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Вантух получил повреждение в матче Зари против Университати
Игрок получил повреждение ещё на 30 минуте
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Зари" Роман Вантюх получил повреждение в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций против румынской "Университати" (0:3). Игрок не смог продолжить матч и покинул поле на 30 минуте встречи.
Срок восстановления игрока неизвестен.
"Заря" потерпела поражение и вылетела из турнира.
Теперь "Университатя" сыграет с "Хапоэль". Израильский клуб обыграл "Лугано" (3:1) по сумме двух матчей.
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