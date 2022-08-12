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Источник: Предложение Сетанты по трансляции УПЛ аннулируется
Единого телепула снова не будет?
Фото: УПЛ
Setanta Sports не будет в новом сезоне транслировать матчи УПЛ. По крайней мере, об этом говорит журналист Игорь Бурбас.
"Предложение Сетанты – аннулируется. Эту компанию интересует либо полный пакет прав на показ, либо, как в этом случае, ничего. Где будут транслироваться матчи VBET Лиги этого сезона?
Такие клубы как "Динамо", "Заря", "Днепр-1" и "Металлист" - идут в "плюсовскую" медиагруппу и будут транслироваться, скорее всего, на 2+2 и УНИАН. "Рух" идет на свой YouTube-канал и будет транслироваться по Ruh TV. "Ворсклу", конечно, подхватывает Эспрессо ТВ. Может быть, он возьмет себе транслировать еще несколько клубов. Думаю, на этом этапе включится MEGOGO, которое также возьмет несколько клубов", - заявил Бурбас.
Ранее Бурбас заявлял, что выступившие против предложения Setanta клубы могут
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