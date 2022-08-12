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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Предложение Сетанты по трансляции УПЛ аннулируется

Премьер-лига
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(1 голосов)

Единого телепула снова не будет?

Источник: Предложение Сетанты по трансляции УПЛ аннулируется

Фото: УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Setanta Sports не будет в новом сезоне транслировать матчи УПЛ. По крайней мере, об этом говорит журналист Игорь Бурбас.

"Предложение Сетанты – аннулируется. Эту компанию интересует либо полный пакет прав на показ, либо, как в этом случае, ничего. Где будут транслироваться матчи VBET Лиги этого сезона?

Такие клубы как "Динамо", "Заря", "Днепр-1" и "Металлист" - идут в "плюсовскую" медиагруппу и будут транслироваться, скорее всего, на 2+2 и УНИАН. "Рух" идет на свой YouTube-канал и будет транслироваться по Ruh TV. "Ворсклу", конечно, подхватывает Эспрессо ТВ. Может быть, он возьмет себе транслировать еще несколько клубов. Думаю, на этом этапе включится MEGOGO, которое также возьмет несколько клубов", - заявил Бурбас.

Читайте также16 миллионов, три площадки для показа. Детали предложения Setanta касательно показа УПЛ

Ранее Бурбас заявлял, что выступившие против предложения Setanta клубы могут быть оштрафованы.

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В статье: УПЛ
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Комментарии (6)
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lucky_guy
12.08.2022 в 18:13
Які тупі бариги на президентах деяких клубів... Є надія, що таке "надійне" джерело як Бурбас знову розповсюдує фейки
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0
0
sasha_lv (Львів)
12.08.2022 в 17:58
2+2,еспресо,уніан- т2 безкоштовно,но якість гівно......
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0
kiwa83 (черкаси)
12.08.2022 в 17:55
Тобто 100 грн це було дорого, а тепер 350 грн норм))), а взагалі виключити треба ці 4 клуби чи принаймі попередити, є пул є голосування є права, що належать асоціації і тд, тоді так будь- які питання можна вирішувати таким чином, я хочу ось так і все пох на правила...
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0
-1
avatar
dmtroyan (Полтава)
12.08.2022 в 17:49
А в МЕГОГО є всі українські канали і дивись наш і весь європейський футбол.
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0
0
OctoberFest (Голая Пристань)
12.08.2022 в 17:29
кто-то кричал, что 109 грн дорого. ну вот платите теперь за мегого, 2+2, свит.тв, эспрессо.тв по отдельности
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+1
-2
олег донецьк Украіна (донецьк)
12.08.2022 в 17:26
похоже кино не будет?в ....как всегда простые болельщики.
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0
-2

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