Официально стала известна сумма, за которую Днепр-1 купил бразильского голкипера

Недавно "Днепр-1" объявил о подписании бразильского голкипера Макса Валефа. Сами днепряне не сообщали о сумме трансфера, однако это сделал предыдущий клуб вратаря.

"Форталеза" отметила, что за переход игрока украинский клуб заплатил 100 тысяч долларов.

Отметим, что контракт Валефа с "Форталезой" был действителен до конца 2022 года, а аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

Текущий контракт голкипер с "Днепр-1" был подписан на два сезона.