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Официально стала известна сумма, за которую Днепр-1 купил бразильского голкипера
Буквально стоимость полгода контракта
Фото: СК Днепр-1
Недавно "Днепр-1" объявил о подписании бразильского голкипера Макса Валефа. Сами днепряне не сообщали о сумме трансфера, однако это сделал предыдущий клуб вратаря.
"Форталеза" отметила, что за переход игрока украинский клуб заплатил 100 тысяч долларов.
Отметим, что контракт Валефа с "Форталезой" был действителен до конца 2022 года, а аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.
Текущий контракт голкипер с "Днепр-1" был подписан на два сезона.
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