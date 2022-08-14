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Официально стала известна сумма, за которую Днепр-1 купил бразильского голкипера

Премьер-лига
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Буквально стоимость полгода контракта

Официально стала известна сумма, за которую Днепр-1 купил бразильского голкипера

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Недавно "Днепр-1" объявил о подписании бразильского голкипера Макса Валефа. Сами днепряне не сообщали о сумме трансфера, однако это сделал предыдущий клуб вратаря.

"Форталеза" отметила, что за переход игрока украинский клуб заплатил 100 тысяч долларов.

Отметим, что контракт Валефа с "Форталезой" был действителен до конца 2022 года, а аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

Текущий контракт голкипер с "Днепр-1" был подписан на два сезона.

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В статье: Форталеза СК Днепр-1
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