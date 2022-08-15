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С опытом игры в УПЛ. Черноморец подписал футболиста Руха

Премьер-лига
(1 голосов)

На два года

С опытом игры в УПЛ. Черноморец подписал футболиста Руха

Фото: ФК Черноморец

UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" совершил новый летний трансфер.

Состав клуба пополнил 21-летний полузащитник Иван Литвиненко, ранее принадлежавший "Руху". Контракт с ним был подписан на два года.

Литвиненко, по сообщениям пресс-службы, сумел качественно проявить себя на сборах за одесситов. На его счету 75 сыгранных минут в УПЛ за "Рух", несколько появлений в кубке, а также аренда в "ВПК-Агро".

В первом туре, который стартует через полторы недели, "Черноморец" сыграет против "Вереса".

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В статье: Черноморец (Одесса) Рух (Львов) Иван Литвиненко
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
15.08.2022 в 17:56
и опять на шару--почему не купить опытного Авагимяна --который хочет играть за ЧО--ТЕМ БОЛЕЕ появился новый спонсор--времени уже нет
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