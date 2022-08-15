С опытом игры в УПЛ. Черноморец подписал футболиста Руха

Одесский "Черноморец" совершил новый летний трансфер.

Состав клуба пополнил 21-летний полузащитник Иван Литвиненко, ранее принадлежавший "Руху". Контракт с ним был подписан на два года.

Литвиненко, по сообщениям пресс-службы, сумел качественно проявить себя на сборах за одесситов. На его счету 75 сыгранных минут в УПЛ за "Рух", несколько появлений в кубке, а также аренда в "ВПК-Агро".

В первом туре, который стартует через полторы недели, "Черноморец" сыграет против "Вереса".