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С опытом игры в УПЛ. Черноморец подписал футболиста Руха
На два года
Фото: ФК Черноморец
Одесский "Черноморец" совершил новый летний трансфер.
Состав клуба пополнил 21-летний полузащитник Иван Литвиненко, ранее принадлежавший "Руху". Контракт с ним был подписан на два года.
Литвиненко, по сообщениям пресс-службы, сумел качественно проявить себя на сборах за одесситов. На его счету 75 сыгранных минут в УПЛ за "Рух", несколько появлений в кубке, а также аренда в "ВПК-Агро".
В первом туре, который стартует через полторы недели, "Черноморец" сыграет против "Вереса".
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