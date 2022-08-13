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УПЛ официально опубликовала календарь на сезон
"Украинское классическое" состоится посреди круга
Фото: УПЛ
Недавно UA-Футбол публиковал информацию о календаре Украинской Премьер-лиги на сезон. Теперь же УПЛ официально подтвердила ее, обнародовав на своем официальном сайте календарь первого круга чемпионата.
Пока времени и даты проведения первого тура нет. Однако поединок "Шахтер" - "Металлист-1925" стоит первым в списке первого тура, а значит, как сообщалось ранее из разных источников, может стать поединком-открытием чемпионата.
В общем, первый тур будет выглядеть следующим образом (базовая дата – 23 августа):
- "Шахтер" - "Металлист 1925"
- "Рух" - "Металлист"
- "Днепр-1" - "Александрия"
- "Ингулец" - "Динамо"
- "Минай" - "Львов"
- "Колос" - "Кривбасс"
- "Черноморец" - "Верес"
- "Заря" - "Ворскла"
В то же время "Украинское классическое" между "Шахтером" и "Динамо" запланировано на седьмой тур. Его базовая дата – 15 октября, а номинальным хозяином станет донецкая команда.
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