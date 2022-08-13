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УПЛ официально опубликовала календарь на сезон

Премьер-лига
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"Украинское классическое" состоится посреди круга

УПЛ официально опубликовала календарь на сезон

Фото: УПЛ

Новина українською

Недавно UA-Футбол публиковал информацию о календаре Украинской Премьер-лиги на сезон. Теперь же УПЛ официально подтвердила ее, обнародовав на своем официальном сайте календарь первого круга чемпионата.

Пока времени и даты проведения первого тура нет. Однако поединок "Шахтер" - "Металлист-1925" стоит первым в списке первого тура, а значит, как сообщалось ранее из разных источников, может стать поединком-открытием чемпионата.

В общем, первый тур будет выглядеть следующим образом (базовая дата – 23 августа):

  • "Шахтер" - "Металлист 1925"
  • "Рух" - "Металлист"
  • "Днепр-1" - "Александрия"
  • "Ингулец" - "Динамо"
  • "Минай" - "Львов"
  • "Колос" - "Кривбасс"
  • "Черноморец" - "Верес"
  • "Заря" - "Ворскла"

В то же время "Украинское классическое" между "Шахтером" и "Динамо" запланировано на седьмой тур. Его базовая дата – 15 октября, а номинальным хозяином станет донецкая команда.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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