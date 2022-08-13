УПЛ официально опубликовала календарь на сезон

Недавно UA-Футбол публиковал информацию о календаре Украинской Премьер-лиги на сезон. Теперь же УПЛ официально подтвердила ее, обнародовав на своем официальном сайте календарь первого круга чемпионата.

Пока времени и даты проведения первого тура нет. Однако поединок "Шахтер" - "Металлист-1925" стоит первым в списке первого тура, а значит, как сообщалось ранее из разных источников, может стать поединком-открытием чемпионата.

В общем, первый тур будет выглядеть следующим образом (базовая дата – 23 августа):

"Шахтер" - "Металлист 1925"

"Рух" - "Металлист"

"Днепр-1" - "Александрия"

"Ингулец" - "Динамо"

"Минай" - "Львов"

"Колос" - "Кривбасс"

"Черноморец" - "Верес"

"Заря" - "Ворскла"

В то же время "Украинское классическое" между "Шахтером" и "Динамо" запланировано на седьмой тур. Его базовая дата – 15 октября, а номинальным хозяином станет донецкая команда.