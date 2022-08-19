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Гладкий продолжит карьеру в Черноморце - СМИ

Премьер-лига
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С "Зарей" Александр не договорился

Гладкий продолжит карьеру в Черноморце - СМИ

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

Александр Гладкий нашел новый/старый для себя клуб. Об этом передает ТаТоТаке.

Опытный форвард продолжит карьеру в "Черноморце", с которым уже подписал контракт. При этом детали сделки не сообщаются. Сам Александр летом покинул "Зарю", так как не договорился о новой сделке.

Помимо луганчан, Гладкий успел поиграть за многие клубы. На счету форварда выступления за "Шахтер" (дважды), "Динамо", "Карпаты", ФК "Харьков", "Днепр", "Металлист", "Черноморец", а также зарубежные "Ризеспор" и "Адана Демирспор".

В прошлом сезона нападающий отличился шестью голами и четырьмя голевыми за "Зарю".

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В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий Черноморец (Одесса)
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