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Гладкий продолжит карьеру в Черноморце - СМИ
С "Зарей" Александр не договорился
Фото: ФК Заря
Александр Гладкий нашел новый/старый для себя клуб. Об этом передает ТаТоТаке.
Опытный форвард продолжит карьеру в "Черноморце", с которым уже подписал контракт. При этом детали сделки не сообщаются. Сам Александр летом покинул "Зарю", так как не договорился о новой сделке.
Помимо луганчан, Гладкий успел поиграть за многие клубы. На счету форварда выступления за "Шахтер" (дважды), "Динамо", "Карпаты", ФК "Харьков", "Днепр", "Металлист", "Черноморец", а также зарубежные "Ризеспор" и "Адана Демирспор".
В прошлом сезона нападающий отличился шестью голами и четырьмя голевыми за "Зарю".
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