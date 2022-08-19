Львов не приедет на матч с Минаем из-за проблем с заявкой. Хотя могут прикрываться манипуляциями о войне

Сегодня, 19-го августа, стало известно о том, что матч первого тура УПЛ "Минай" - "Львов" вовремя не состоится. Первоочередно игра была назначена на 13:00 24-го августа в пригороде Ужгорода Минае (на домашней арене одноименного клуба).

Однако официальный сайт УПЛ уже убрал с расписания первого игрового дня время, дату и место проведения матча "Минай" - "Львов".

Как впоследствии сообщил "Минай" на своих официальных ресурсах, игра перенесена из-за ходатайства ФК "Львов".

Скриншот со страницы ФК "Минай" в Инстаграме

UA-Футбол из своих источников стало известно о причинах решения львовян не приехать на игру. У клуба есть проблемы с заявкой – не хватает игроков. Добавим, что согласно регламенту "Львов" должен был заявиться на сезон позавчера, 17-го августа (крайний срок). Но на сайте УПЛ в списке игроков "Львова" – ни одной фамилии.

Скриншот с сайта УПЛ

Также известно, что "Львов" попытается объяснить свое решение не ехать на матч опасением провокаций, которые якобы планируются россиянами на День Независимости Украины (24-е августа).

Отдельно отметим, что на официальном сайте УПЛ в заявке "Миная" пока только два игрока. Хотя срок подачи заявки на сезон для закарпатцев также истек 17-го августа. "Черноморец" и "Ингулец", для которых дедлайн был определен в этот же день, заявку подали в полном объеме.

Скриншот с сайта УПЛ

Добавим, что 23-го августа в Ужгороде, на стадионе "Авангард", должны сыграть между собой в рамках первого тура УПЛ "Заря" и "Ворскла".