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Минай усилился 26-летним полузащитником

Премьер-лига
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С большим опытом в Первой лиге

Минай усилился 26-летним полузащитником

Фото: МФК Николаев

UA-Футбол
Новина українською

Закарпатский "Минай" продолжает усиление.

В эту пятницу коллектив из западной Украины подписал контракт с 26-летним Валерием Рогозинским. Сделка рассчитана на два ближайших сезона.

Рогозинский прежде всего известен игрой за клубы Первой лиги - "Николаев" и "Альянс". Последним его клуба ФК "Манчинг", правда за немецкий клуб полузащитник не дебютировал.

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В статье: Валерий Рогозинский ФК Минай
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