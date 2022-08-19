Минай усилился 26-летним полузащитником

Закарпатский "Минай" продолжает усиление.

В эту пятницу коллектив из западной Украины подписал контракт с 26-летним Валерием Рогозинским. Сделка рассчитана на два ближайших сезона.

Рогозинский прежде всего известен игрой за клубы Первой лиги - "Николаев" и "Альянс". Последним его клуба ФК "Манчинг", правда за немецкий клуб полузащитник не дебютировал.