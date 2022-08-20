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Полузащитник Металлиста получил травму и выбыл на 2-3 недели

Премьер-лига
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Пропустит старт сезона

Полузащитник Металлиста получил травму и выбыл на 2-3 недели

Металіст/Автор невідомий

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Полузащитник "Металлиста" Егор Демченко рассказал о тренировочном процессе команды, а также прокомментировал сроки своего возвращения:

– Егор, болельщики часто спрашивают в соцсетях о тебе. Расскажи, когда ты вернёшься на поле?

– Получил очень неприятную травму. На тренировке пошел в стык и подвернул голеностоп. Выбыл где-то на 2-3 недели.

– Сильно ли жалеешь, что не смог помочь команде в Ла-Корунье?

– Я сожалею, когда пропускаю любой матч. А этот поединок был очень необычен, в поддержку Украины. Конечно, очень жалею, но приятно было следить за ребятами по телевизору.

– Как считаешь, могли сыграть лучше?

– Ну, это был первый матч с хорошей испанской командой. Там все пытаются играть в футбол и я думаю, что если бы еще раз сыграли с ними, то показали бы совсем другую игру.

– Как тебе условия, в которых тренируется команда?

Условия очень хорошие и поле тренировочное замечательное. Конечно, очень жарко, все матчи будут проходить в обеденное время. Поэтому нужно привыкать к этой температуре, будет тяжело всем командам. Но условия для тренировок нам создали очень хорошие”, – сказал Демченко.

Отметим, что "Металлист" стартует в сезоне матчем против "Руха" 24 августа. После этого следующий поединок у харьковчан запланирован на 29 августа против "Ингульца".

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В статье: Егор Демченко Металлист (Харьков)
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