Полузащитник Металлиста получил травму и выбыл на 2-3 недели

Полузащитник "Металлиста" Егор Демченко рассказал о тренировочном процессе команды, а также прокомментировал сроки своего возвращения:

“ – Егор, болельщики часто спрашивают в соцсетях о тебе. Расскажи, когда ты вернёшься на поле?

– Получил очень неприятную травму. На тренировке пошел в стык и подвернул голеностоп. Выбыл где-то на 2-3 недели.

– Сильно ли жалеешь, что не смог помочь команде в Ла-Корунье?

– Я сожалею, когда пропускаю любой матч. А этот поединок был очень необычен, в поддержку Украины. Конечно, очень жалею, но приятно было следить за ребятами по телевизору.

– Как считаешь, могли сыграть лучше?

– Ну, это был первый матч с хорошей испанской командой. Там все пытаются играть в футбол и я думаю, что если бы еще раз сыграли с ними, то показали бы совсем другую игру.

– Как тебе условия, в которых тренируется команда?

– Условия очень хорошие и поле тренировочное замечательное. Конечно, очень жарко, все матчи будут проходить в обеденное время. Поэтому нужно привыкать к этой температуре, будет тяжело всем командам. Но условия для тренировок нам создали очень хорошие”, – сказал Демченко.