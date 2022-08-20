Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Металлиста получил травму и выбыл на 2-3 недели
Пропустит старт сезона
Металіст/Автор невідомий
Полузащитник "Металлиста" Егор Демченко рассказал о тренировочном процессе команды, а также прокомментировал сроки своего возвращения:
“ – Егор, болельщики часто спрашивают в соцсетях о тебе. Расскажи, когда ты вернёшься на поле?
– Получил очень неприятную травму. На тренировке пошел в стык и подвернул голеностоп. Выбыл где-то на 2-3 недели.
– Сильно ли жалеешь, что не смог помочь команде в Ла-Корунье?
– Я сожалею, когда пропускаю любой матч. А этот поединок был очень необычен, в поддержку Украины. Конечно, очень жалею, но приятно было следить за ребятами по телевизору.
– Как считаешь, могли сыграть лучше?
– Ну, это был первый матч с хорошей испанской командой. Там все пытаются играть в футбол и я думаю, что если бы еще раз сыграли с ними, то показали бы совсем другую игру.
– Как тебе условия, в которых тренируется команда?
– Условия очень хорошие и поле тренировочное замечательное. Конечно, очень жарко, все матчи будут проходить в обеденное время. Поэтому нужно привыкать к этой температуре, будет тяжело всем командам. Но условия для тренировок нам создали очень хорошие”, – сказал Демченко.
Отметим, что "Металлист" стартует в сезоне матчем против "Руха" 24 августа. После этого следующий поединок у харьковчан запланирован на 29 августа против "Ингульца".
Популярное сейчас
- Право на проведение эксперимента можно лишь выстрадать. Все, что нужно знать о телепуле УПЛ
- Бенефис Тете. Лион - Труа 4:1. Видео голов и обзор матча
- Луганск, Каховка, Запорожье, Херсон. Известно, какие вражеские объекты были уничтожены за сегодня.
- М1925, Ингулец и Львов на сборах не проигрывали. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО