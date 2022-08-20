Экс-голкипер Шахтера: Попрощался с клубом холодно. Не выплатили зарплату за последние четыре месяца

Бывший голкипер "Шахтера" Евгений Гриценко рассказал, как он попрощался с "горняками":

" – Не так красиво, как хотелось бы. Потому что война, “Шахтер” поехал в благотворительный тур, а я остался в Украине. Срок контракта истек и мне сказали: спасибо за работу. Дальше мы сами по себе, а ты сам по себе. Я знал, что контракт заканчивался, догадывался, что его не продлят, но попрощались мы холодно.

– То есть, варианта продлить и отдать тебя в аренду не предлагали?

– Говорили, что клуб поможет, но у клуба сейчас своих проблем хватает. В мирное время они могли помочь, посоветовать еще что-то. А сейчас своих проблем валом, поэтому на помощь “Шахтера” в дальнейшем трудоустройстве я не рассчитываю.

– Были слухи, что ты даже можешь закончить карьеру. Ты такой вариант сейчас не рассматриваешь?

– Нет, у меня есть варианты продолжения карьеры, просто я выбираю лучший. Учитывая то, что я свободный агент, у меня есть время подумать. Я могу оказаться в новом клубе в любое время, поэтому я не привязан к каким-то ограничениям.

– А когда вы расстались с “Шахтером”, тебе не выплачивали какие-то деньги типа выходного пособия?

– Нет. Как вы знаете, “Шахтер” много кому помогает, занимается благотворительностью. Мне приятно думать, что мои деньги за последние четыре месяца, пошли на благотворительность. Это зарплата за последние четыре месяца контракта. Деньги от “Шахтера”? От “Шахтера”. Мне не выплатили? Не выплатили. Следовательно, проводим параллель…

Это я себя так успокаиваю. В целом, можно считать, что я свои четыре зарплаты отдал на помощь Вооруженным Силам или людям, которые в этом больше нуждаются ”, - сказал вратарь.