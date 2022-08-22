Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Металлиста: Все ребята должным образом относятся к тренировкам
В 1-м туре УПЛ харьковчане сыграют с "Рухом"
Фото: ФК Металлист
Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Олег Ратий рассказал о подготовке команды к старту в УПЛ.
— "Металлист" провел очередную тяжелую тренировку посреди дня. Как Вы оцениваете работу команды в таких условиях?
— Все ребята хорошо работают. Мы им очень благодарны, они ведь понимают, что нам нужно будет играть в такое время. Поэтому они должным образом относятся к работе, очень хорошо трудятся.
— Было заметно, что ребята стали вести себя более эмоционально, чем на предыдущих тренировках. Это связано с ростом нагрузки?
— Нет, дело не в этом. Мы настраиваем ребят на хорошую игру и должны делать свою работу. Но они понимают, что скоро будет официальный матч и поэтому сами себя готовят, а мы им в этом помогаем.
— То есть это здоровый спортивный настрой?
— Именно так. Он должен быть таким к игре, все должны быть готовы.
— Команда уже четвертый день тренируется с новыми мячами от PUMA, которыми будут играть все клубы УПЛ в новом сезоне. Какое впечатление тренерского штаба и самих игроков от этих мячей?
— Первые два дня было тяжело работать с этими мячами, нужно было привыкать. Сейчас уже все хорошо, ребятам нравятся мячи. В атаке вообще все хорошо — после удара мяч летит так, что вратари не понимают, куда он направится. Все подстраиваются, и я думаю, что к игре все будет хорошо.
— Как адаптируются в команде новички, пополнившие состав "Металлиста" летом?
— Уже прошло некоторое время, и мы считаем, что все ребята хорошо влились в коллектив, - сказал Ратий.
Напомним, "Металлист" в первом туре сыграет с "Рухом" Поединок пройдет 24 августа и начнется в 15:00.
Популярное сейчас
- Гасперини: Если Малиновский нападающий, тогда у меня не очень четкие идеи
- Ответ Гасперини. Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче с Миланом
- Лилль – ПСЖ 1:7. Тактический суицид Фонсеки и Париж как столица футбольных искусств
- В Киеве вводится запрет на проведение массовых мероприятий. На это время припадают матчи первого тура УПЛ
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО