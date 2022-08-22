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Тренер Металлиста: Все ребята должным образом относятся к тренировкам

Премьер-лига
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В 1-м туре УПЛ харьковчане сыграют с "Рухом"

Тренер Металлиста: Все ребята должным образом относятся к тренировкам

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Олег Ратий рассказал о подготовке команды к старту в УПЛ.

— "Металлист" провел очередную тяжелую тренировку посреди дня. Как Вы оцениваете работу команды в таких условиях?

— Все ребята хорошо работают. Мы им очень благодарны, они ведь понимают, что нам нужно будет играть в такое время. Поэтому они должным образом относятся к работе, очень хорошо трудятся.

— Было заметно, что ребята стали вести себя более эмоционально, чем на предыдущих тренировках. Это связано с ростом нагрузки?

— Нет, дело не в этом. Мы настраиваем ребят на хорошую игру и должны делать свою работу. Но они понимают, что скоро будет официальный матч и поэтому сами себя готовят, а мы им в этом помогаем.

— То есть это здоровый спортивный настрой?

— Именно так. Он должен быть таким к игре, все должны быть готовы.

— Команда уже четвертый день тренируется с новыми мячами от PUMA, которыми будут играть все клубы УПЛ в новом сезоне. Какое впечатление тренерского штаба и самих игроков от этих мячей?

— Первые два дня было тяжело работать с этими мячами, нужно было привыкать. Сейчас уже все хорошо, ребятам нравятся мячи. В атаке вообще все хорошо — после удара мяч летит так, что вратари не понимают, куда он направится. Все подстраиваются, и я думаю, что к игре все будет хорошо.

— Как адаптируются в команде новички, пополнившие состав "Металлиста" летом?

— Уже прошло некоторое время, и мы считаем, что все ребята хорошо влились в коллектив, - сказал Ратий.

Напомним, "Металлист" в первом туре сыграет с "Рухом" Поединок пройдет 24 августа и начнется в 15:00.

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В статье: Олег Ратий Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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