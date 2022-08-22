Уже без Футболов и с почти единым пулом УПЛ. Где и как смотреть футбол в сезоне-2022/23

В наше время что-то трудно планировать даже на неделю вперед. Но мир футбола живет по несколько другим нормам: телеправа продаются на три-пять лет вперед, потому, что бы ни произошло, мы точно знаем, кто в Украине имеет лицензию на самый популярный вид спорта по меньшей мере до следующего лета. Итак, давайте разбираться в деталях.

Каналы Футбол 1/2/3 – все. Где теперь смотреть сборную?

Рейтинги всех спортивных медиа в Украине доказывают, что украинский футбол остается приоритетом для зрителя. Какая бы крутая ни была АПЛ или Лига чемпионов, больше болельщик смотрит и читает именно о родном чемпионате. Итак, акцент каналов "Футбол 1/2/3" на наш футбол закономерен.

С точки зрения телеправ на европейский футбол от закрытия Медиа Группы Украины, мы ничего не потеряли. Последний сезон "Футболы" транслировали Нидерланды, Турцию, США, Южную Америку и несколько кубковых турниров – очень специфический набор. Но главный актив составлял как раз наш футбол: УПЛ, Первая лига, все матчи национальной сборной, большинство женской и домашние молодежной. "Футболы" и покупали права, и продакшном занимались.

На данный момент остается открытым вопрос, кто это будет показывать. С УПЛ, казалось, мы разобрались, однако сын одесских евреев настаивает на "долгосрочном контракте" с каналом, на котором он выступает совладельцем - конечно, даже речи нет о случайном совпадении, однако это событие очень сильно будоражит украинскую Премьер-лигу.

Правами на матчи национальной сборной в прямом смысле мечтали бы завладеть все украинские телекомпании - это действительно единственный реальный актив, который может отразить вложенные средства. Не УПЛ, господин Козловский , а сборная. Похоже, власти воспользуются этим и будут ставить матчи сборной в Лиге наций в трансляцию единого телемарафона. Это должно быть выгодно как для Банковой, так и для зрителя, ведь просмотр в таком случае будет доступен в том числе даже через приложение Дія.

Что касается других наших сборных, то вопрос остается открытым. Скорее всего, их будут показывать на ютуб-канале УАФ.

Кто будет транлировать УПЛ?

На этот вопрос не смогли бы ответить даже в "Битве экстрасенсов". У украинской Премьер-лиги есть один официальный транслятор – Setanta Sports. Однако компания "1+1 медиа", как и три года назад, доказывает, что ей не нужны никакие законы и правила, ведь можно все порешать по-тихому напрямую с владельцами клубов, пренебрегая чем-либо цивилизованным. По слухам на легендарном спортивном телеканале "УНИАН" и менее легендарном "2+2" в новом сезоне будут транслироваться "Динамо", "Днепр-1", "Заря" и "Металлист". Но сразу спойлер: они будут показывать футбол только до тех пор пока на этот квартет клубов не начнут штрафовать.

Если честно, ситуация очень напоминает текущую в нашей войне против русни. Одна из медиагрупп зашла на чужую территорию и предлагает не ссориться (это почти цитата Цыганика). Тот факт, что "1+1 медиа" хочет аннексировать чужое, похоже, их не особо волнует.

Где и какой футбол будут показывать?

В целом, за последний год больших изменений не произошло: MEGOGO и Setanta Sports только закрепились в статусе лидеров и сохранили у себя те же турниры, которые у них были в прошлом сезоне. Плюс добавили по одному чемпионату, которые после "Футболов" остались бездомными: Турция и Нидерланды.

MEGOGO

Интернет-платформа остается обладательницей еврокубковых турниров, являющихся ее главным активом. Все поединки ЛЧ, ЛЕ и ЛК с группового этапа (а чемпионская лига с раунда плей-офф) будут только здесь. Добавилась, как уже было сказано выше абзацем, турецкая Суперлига.

Лига чемпионов

Лига Европы

Лига конференций

Чемпионат Италии

Чемпионат Испании

Чемпионат Франции

Чемпионат Турции

Кубок Германии

Кубок Испании

Setanta Sports

Бывшая ирландская, а теперь уже грузинская компания остается эксклюзивным транслятором всего английского футбола: от Премьер-лиги до Дивизиона 2 (это четвертый уровень местного футбола, хотя его показывать будут немного). Также можно будет увидеть поединки двух дивизионов немецкого чемпионата, Эредивизи и Шотландию.

Чемпионат Англии

Английский Чемпионшип

Английская Лига 1

Английская Лига 2

Кубок Англии

Кубок лиги

Чемпионат Германии

Немецкая Бундеслига 2

Чемпионат Нидерландов

Спорт 1/2

Эти каналы подойдут для протестантов – здесь вы почти не увидите топ-матчей и топ-клубов. Только настоящий хардрок.

Чемпионат Португалии

Чемпионат Венгрии

Чемпионат Литвы

Лига чемпионов Азии

Динамо ТВ

Напомню, что речь не о отдельном ютуб-канале. У динамовцев есть свой проект и на телевидении, который работает в кабельных сетях и ОТТ-сервисах. Здесь все понятно из названия. Киевляне не покупают права на какие-либо другие чемпионаты, а транслируют все события вокруг собственного клуба. Также Игорь Суркис мечтает, чтобы на его канале были игры предстоящего чемпионата Украины в записи, как это было и в прошлом сезоне. Однако пока ситуация следующая.

Товарищеские матчи "Динамо"

Чемпионат Украины U19 (матчи "Динамо")

Архивные матчи "Динамо"

Xsport/Xsport+

Еще год назад была информация, что первый из этих двух каналов хотят вывести из спортивной ниши и превратить во что-то вроде "Мега" (вы же помните, что он раньше тоже был спортивным?). Однако оба продолжают показывать спорт, хотя и очень локальный: спидвей, мотогонки, смешанные единоборства, молодежный ЧМ по хоккею. Из футбола на каналах во время межсезонья засветились только спарринги "Шахтера".

Eurosport 1/2

Ни для кого не секрет, что футбол на этих каналах можно встретить только в виде Олимпийского турнира. По-прежнему владельцы каналов из "Дискавери" делает ставку на теннис, велоспорт, снукер, но не игровые виды.

Какие спортивные каналы прекратили существование за последний год?

Количественно получилось слишком много ТВ-каналов, которые больше не работают или не будут работать. Но четыре из пяти – это продукты Рината Ахметова. Еще один – Viasat Sport, который перестанет радовать нас бейсбольными трансляциями уже с сентября.

Футбол 1

Футбол 2

Футбол 3

Шахтер ТВ

Viasat Sport

Я люблю бесплатное. Что можно посмотреть и не платить?

УПЛ оставим в стороне. Там все непонятно.

Без бесплатного украинского футбола зритель все равно не останется. Речь о Первой и Второй лигах, клубы которых должны показывать свои трансляции в ютубе. Про качество картинки пока говорить трудно, ведь вообще непонятно, каким будет футбол. Относительно заинтересованности кем-то параллельно вести трансляции на ТВ, пока разговоров тоже нет.

У меня есть телевизор с подключением к Т2, спутнику или кабелю. На нем будет футбол?

Сразу определимся: еврокубки с группового этапа, чемпионаты Испании, Италии и Франции на таком виде телевидения вы точно не увидите. Вероятность этого ниже нуля.

Относительно Т2 есть большие сомнения вообще, что будет какой-то футбол. Все зависит от того, как разрешится ситуация с единым телепулом. В теории не исключено, что футбол будут показывать на "2+2" или "Эспрессо ТВ" (у него и "Ворсклы" один владелец). Однако особо рассчитывать на такое развитие событий не стоит.

Что касается спутниковых платформ, то после закрытия актива Рината Ахметова, Xtra TV, у нас остался только один спутниковый оператор: Viasat Украина, если верить официальному сайту, вообще не предлагает просмотр каналов, которые в новом сезоне будут показывать футбол.

С кабельными операторами каждый случай индивидуален. Но обычно в расширенных пакетах присутствуют каналы Setanta Sports, транслирующие АПЛ, частично УПЛ, Бундеслигу.

У меня смарт ТВ. Что мне подключить?

Эта информация касается не только умных телевизоров, но и ноутбуков/компьютеров, планшетов и смартфонов.

Почти монополистом в этом сегменте остается MEGOGO. Эта платформа в нынешнем сезоне уже начала и будет дальше транслировать все еврокубки: (Лигу чемпионов с раунда плей-офф), Лигу Европы и Лигу конференций (с группового этапа). Также здесь же ищите Ла Лигу, Серию А, Лигу 1, турецкую Суперлигу. Плюс можно будет увидеть матчи АПЛ, УПЛ и Бундеслиги, транслируемые телеканалами Setanta Sports. Стоит это все удовольствие в расширенном пакете 299 грн в месяц (вместе с другими продуктами) и 199 грн в месяц (исключительно спорт).

По сублицензии права на игры еврокубков и чемпионатов, которые есть у MEGOGO, имеет Воля ТВ. Также она показывает каналы Setanta Sports. Страницу с тарифами сервис удалил, поэтому никакой информации нет.

Киевстар ТВ и SWEET.TV транслируют только то, что будет на потоковых каналах. То есть из футбола там будет только то, что будет показывает Setanta Sports: опять же АПЛ, УПЛ и Бундеслига. Тарифы похожи – от 150 грн в месяц.

Относительно недавно в украинское медиапространство ворвалась чисто спортивная платформа Setanta Sports. Она показывает те же соревнования, которые есть на телеканалах, но в большем объеме. К примеру, там вы сможете увидеть абсолютно все матчи АПЛ, Бундеслиги и УПЛ (возможно), а также частично игры нидерландской Эредивизи, бельгийской Жупиле, английского Чемпионшипа, шотландской Премьер-лиги. Тариф здесь только один – он обойдется вам в 109 грн в месяц.

В материале использованы фото ФК "Заря", ФК "Шахтёр" и ФК "Динамо"