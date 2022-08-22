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Уже без Футболов и с почти единым пулом УПЛ. Где и как смотреть футбол в сезоне-2022/23
Традиционно обновляем нашу ежегодную информацию о каналах и платформах, где можно будет смотреть футбол
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
В наше время что-то трудно планировать даже на неделю вперед. Но мир футбола живет по несколько другим нормам: телеправа продаются на три-пять лет вперед, потому, что бы ни произошло, мы точно знаем, кто в Украине имеет лицензию на самый популярный вид спорта по меньшей мере до следующего лета. Итак, давайте разбираться в деталях.
- Каналы Футбол 1/2/3 – все. Где теперь смотреть сборную?
- Кто будет транлировать УПЛ?
- Где и какой футбол будут показывать?
- Какие спортивные каналы прекратили существование за последний год?
- Я люблю бесплатное. Что можно посмотреть и не платить?
- У меня есть телевизор с подключением к Т2, спутнику или кабелю. На нем будет футбол?
- У меня смарт ТВ. Что мне подключить?
Каналы Футбол 1/2/3 – все. Где теперь смотреть сборную?
Рейтинги всех спортивных медиа в Украине доказывают, что украинский футбол остается приоритетом для зрителя. Какая бы крутая ни была АПЛ или Лига чемпионов, больше болельщик смотрит и читает именно о родном чемпионате. Итак, акцент каналов "Футбол 1/2/3" на наш футбол закономерен.
С точки зрения телеправ на европейский футбол от закрытия Медиа Группы Украины, мы ничего не потеряли. Последний сезон "Футболы" транслировали Нидерланды, Турцию, США, Южную Америку и несколько кубковых турниров – очень специфический набор. Но главный актив составлял как раз наш футбол: УПЛ, Первая лига, все матчи национальной сборной, большинство женской и домашние молодежной. "Футболы" и покупали права, и продакшном занимались.
На данный момент остается открытым вопрос, кто это будет показывать. С УПЛ, казалось, мы разобрались, однако сын одесских евреев настаивает на "долгосрочном контракте" с каналом, на котором он выступает совладельцем - конечно, даже речи нет о случайном совпадении, однако это событие очень сильно будоражит украинскую Премьер-лигу.
Правами на матчи национальной сборной в прямом смысле мечтали бы завладеть все украинские телекомпании - это действительно единственный реальный актив, который может отразить вложенные средства. Не УПЛ,
Что касается других наших сборных, то вопрос остается открытым. Скорее всего, их будут показывать на ютуб-канале УАФ.
Кто будет транлировать УПЛ?
На этот вопрос не смогли бы ответить даже в "Битве экстрасенсов". У украинской Премьер-лиги есть один официальный транслятор – Setanta Sports. Однако компания "1+1 медиа", как и три года назад, доказывает, что ей не нужны никакие законы и правила, ведь можно все порешать по-тихому напрямую с владельцами клубов, пренебрегая чем-либо цивилизованным. По слухам на легендарном спортивном телеканале "УНИАН" и менее легендарном "2+2" в новом сезоне будут транслироваться "Динамо", "Днепр-1", "Заря" и "Металлист". Но сразу спойлер: они будут показывать футбол только до тех пор пока на этот квартет клубов не начнут штрафовать.
Если честно, ситуация очень напоминает текущую в нашей войне против русни. Одна из медиагрупп зашла на чужую территорию и предлагает не ссориться (это почти цитата Цыганика). Тот факт, что "1+1 медиа" хочет аннексировать чужое, похоже, их не особо волнует.
Где и какой футбол будут показывать?
В целом, за последний год больших изменений не произошло: MEGOGO и Setanta Sports только закрепились в статусе лидеров и сохранили у себя те же турниры, которые у них были в прошлом сезоне. Плюс добавили по одному чемпионату, которые после "Футболов" остались бездомными: Турция и Нидерланды.
MEGOGO
Интернет-платформа остается обладательницей еврокубковых турниров, являющихся ее главным активом. Все поединки ЛЧ, ЛЕ и ЛК с группового этапа (а чемпионская лига с раунда плей-офф) будут только здесь. Добавилась, как уже было сказано выше абзацем, турецкая Суперлига.
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Лига конференций
- Чемпионат Италии
- Чемпионат Испании
- Чемпионат Франции
- Чемпионат Турции
- Кубок Германии
- Кубок Испании
Setanta Sports
Бывшая ирландская, а теперь уже грузинская компания остается эксклюзивным транслятором всего английского футбола: от Премьер-лиги до Дивизиона 2 (это четвертый уровень местного футбола, хотя его показывать будут немного). Также можно будет увидеть поединки двух дивизионов немецкого чемпионата, Эредивизи и Шотландию.
- Чемпионат Англии
- Английский Чемпионшип
- Английская Лига 1
- Английская Лига 2
- Кубок Англии
- Кубок лиги
- Чемпионат Германии
- Немецкая Бундеслига 2
- Чемпионат Нидерландов
Спорт 1/2
Эти каналы подойдут для протестантов – здесь вы почти не увидите топ-матчей и топ-клубов. Только настоящий хардрок.
- Чемпионат Португалии
- Чемпионат Венгрии
- Чемпионат Литвы
- Лига чемпионов Азии
Динамо ТВ
Напомню, что речь не о отдельном ютуб-канале. У динамовцев есть свой проект и на телевидении, который работает в кабельных сетях и ОТТ-сервисах. Здесь все понятно из названия. Киевляне не покупают права на какие-либо другие чемпионаты, а транслируют все события вокруг собственного клуба. Также Игорь Суркис мечтает, чтобы на его канале были игры предстоящего чемпионата Украины в записи, как это было и в прошлом сезоне. Однако пока ситуация следующая.
- Товарищеские матчи "Динамо"
- Чемпионат Украины U19 (матчи "Динамо")
- Архивные матчи "Динамо"
Xsport/Xsport+
Еще год назад была информация, что первый из этих двух каналов хотят вывести из спортивной ниши и превратить во что-то вроде "Мега" (вы же помните, что он раньше тоже был спортивным?). Однако оба продолжают показывать спорт, хотя и очень локальный: спидвей, мотогонки, смешанные единоборства, молодежный ЧМ по хоккею. Из футбола на каналах во время межсезонья засветились только спарринги "Шахтера".
Eurosport 1/2
Ни для кого не секрет, что футбол на этих каналах можно встретить только в виде Олимпийского турнира. По-прежнему владельцы каналов из "Дискавери" делает ставку на теннис, велоспорт, снукер, но не игровые виды.
Какие спортивные каналы прекратили существование за последний год?
Количественно получилось слишком много ТВ-каналов, которые больше не работают или не будут работать. Но четыре из пяти – это продукты Рината Ахметова. Еще один – Viasat Sport, который перестанет радовать нас бейсбольными трансляциями уже с сентября.
- Футбол 1
- Футбол 2
- Футбол 3
- Шахтер ТВ
- Viasat Sport
Я люблю бесплатное. Что можно посмотреть и не платить?
УПЛ оставим в стороне. Там все непонятно.
Без бесплатного украинского футбола зритель все равно не останется. Речь о Первой и Второй лигах, клубы которых должны показывать свои трансляции в ютубе. Про качество картинки пока говорить трудно, ведь вообще непонятно, каким будет футбол. Относительно заинтересованности кем-то параллельно вести трансляции на ТВ, пока разговоров тоже нет.
У меня есть телевизор с подключением к Т2, спутнику или кабелю. На нем будет футбол?
Сразу определимся: еврокубки с группового этапа, чемпионаты Испании, Италии и Франции на таком виде телевидения вы точно не увидите. Вероятность этого ниже нуля.
Относительно Т2 есть большие сомнения вообще, что будет какой-то футбол. Все зависит от того, как разрешится ситуация с единым телепулом. В теории не исключено, что футбол будут показывать на "2+2" или "Эспрессо ТВ" (у него и "Ворсклы" один владелец). Однако особо рассчитывать на такое развитие событий не стоит.
Что касается спутниковых платформ, то после закрытия актива Рината Ахметова, Xtra TV, у нас остался только один спутниковый оператор: Viasat Украина, если верить официальному сайту, вообще не предлагает просмотр каналов, которые в новом сезоне будут показывать футбол.
С кабельными операторами каждый случай индивидуален. Но обычно в расширенных пакетах присутствуют каналы Setanta Sports, транслирующие АПЛ, частично УПЛ, Бундеслигу.
У меня смарт ТВ. Что мне подключить?
Эта информация касается не только умных телевизоров, но и ноутбуков/компьютеров, планшетов и смартфонов.
Почти монополистом в этом сегменте остается MEGOGO. Эта платформа в нынешнем сезоне уже начала и будет дальше транслировать все еврокубки: (Лигу чемпионов с раунда плей-офф), Лигу Европы и Лигу конференций (с группового этапа). Также здесь же ищите Ла Лигу, Серию А, Лигу 1, турецкую Суперлигу. Плюс можно будет увидеть матчи АПЛ, УПЛ и Бундеслиги, транслируемые телеканалами Setanta Sports. Стоит это все удовольствие в расширенном пакете 299 грн в месяц (вместе с другими продуктами) и 199 грн в месяц (исключительно спорт).
По сублицензии права на игры еврокубков и чемпионатов, которые есть у MEGOGO, имеет Воля ТВ. Также она показывает каналы Setanta Sports. Страницу с тарифами сервис удалил, поэтому никакой информации нет.
Киевстар ТВ и SWEET.TV транслируют только то, что будет на потоковых каналах. То есть из футбола там будет только то, что будет показывает Setanta Sports: опять же АПЛ, УПЛ и Бундеслига. Тарифы похожи – от 150 грн в месяц.
Относительно недавно в украинское медиапространство ворвалась чисто спортивная платформа Setanta Sports. Она показывает те же соревнования, которые есть на телеканалах, но в большем объеме. К примеру, там вы сможете увидеть абсолютно все матчи АПЛ, Бундеслиги и УПЛ (возможно), а также частично игры нидерландской Эредивизи, бельгийской Жупиле, английского Чемпионшипа, шотландской Премьер-лиги. Тариф здесь только один – он обойдется вам в 109 грн в месяц.
В материале использованы фото ФК "Заря", ФК "Шахтёр" и ФК "Динамо"
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