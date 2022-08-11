Козловский манипулирует разговорами о телеправах. Этим он загоняет наш футбол в совок

В это межсезонье из лагерей "Динамо" и "Шахтера" не поднимается тема разного телепула. Первые отныне вообще остались без телеканалов, которые входили бы в сферу влияния Рината Ахметова, поэтому продвигать кого-то конкретно им нет смысла. А интерес "2+2" к футболу ровно такой же, как и среднестатистического футбольного болельщика к фильму "Конан" в 2022 году. Абсолютно никаких сомнений нет, что трансляции игр киевлян в Лиге чемпионов на "плюсах" лоббировали именно со стороны клуба: если бы у холдинга Коломойского было желание показывать "Динамо" эксклюзивно, он бы это сделал. А так, даже если бы Setanta доплачивала за трансляции, она не способна бороться с тем, что на части оккупированных территорий ее приложение на ТВ просто невозможно установить, не говоря уже о других технических трудностях.

Однако это другая история. Сейчас мы готовимся к старту нового чемпионата Украины и впервые за многие годы без единого официального транслятора. Пока идут переговоры между MEGOGO/Setanta Sports и УПЛ, роль рупора "антипула" взял на себя президент львовского "Руха" Григорий Козловский.

“Насколько мне известно, у УПЛ есть 2 предложения по покупке телеправ. Megogo предложил 100 тысяч долларов в год всем клубам – это примерно по 4,5 тысяч долларов на каждого. А Setanta предложила 1,5 миллиона, за вычетом идущего на УАФ, это по 60-70 тысяч долларов на клуб. Я не воспринимаю это иначе как подачку. Считаю, что клубы должны обладать достоинством и проявить свою позицию. Если наш клуб и будет голосовать за что-то, то только за телепул бесплатной трансляции матчей для украинцев”, – цитирует Козловского пресс-служба “Руха”.

Первая же цитата президента "Руха", и уже манипуляция. С одной стороны, ему настолько нужно много денег, что предложения по покупке трансляций его не устраивают. Но с другой - он отказывается от них и хочет показывать матчи своего клуба бесплатно.



Фото: ФК "Рух" / Автор неизвестен

Создается впечатление, что Григорий Козловский скорее пойдет против всех, чем что-то сделает совместное. Конечно, деньги предлагаются небольшие, но кто вложил в голову президента "желто-черных" мнение, что права на трансляцию матчей, например, его команды стоят гораздо больше?

Зайдем на ютуб-канал “Руха” и попробуем там найти трансляцию любого матча за 100 тысяч просмотров. Я вам помогу: там нет таких. Конечно, прямых трансляций УПЛ на ютуб-канале львовян пока не было, но никто вам не даст гарантий, что элитный поединок между “руховцами” и “Ингульцом” соберет больше. Кто же тогда на такие события будет покупать рекламу? А кто будет платить за организацию трансляций?

Кстати, о рекламе. Посетим сайт "Руха" и его раздел "Партнеры". Даже без подготовки можно увидеть, что 70% всех спонсоров и партнеров клуба – это компании, которыми владеют Козловский и его друзья. Итак, о заработке и здесь мы не говорим. Больше на благотворительность и дружбу похоже. Почему так затронула Козловского тема медиаправ?

“Я призываю все клубы отказаться от таких предложений и бесплатно отдать права на трансляции национальным каналам. Пусть люди смотрят футбол и получают удовольствие. Когда-то в Англии клубы на 3 года отказались от денег за трансляции и показывали футбол бесплатно, чем подняли интерес среди болельщиков. Сейчас права на трансляцию стоят больше 5 миллиардов на сезон. Думаю, что нам нужно работать в этом направлении”.

Как вы думаете, цитату выше сказал Игорь Суркис во время вражды с "Футболами" или Григорий Козловский? Трудно сказать однозначно, верно? Итак, можем констатировать, что оба владельца футбольных клубов УПЛ просто подергивают своими заявлениями о бесплатном футболе так, как им удобно.

Из последней цитаты уже становится ясным. Президента “Руха” затрагивает, что где-то за телеправа получают больше денег, чем в Украине. Интересно, почему так происходит?

Посещаемость – это прямой показатель интереса к футболу. Итак, в сезоне-2021/22 на домашние игры "Руха" пришло 32 816 зрителей. Нет, не в среднем. И нет, это не минимальная посещаемость. Всего. За восемь матчей. Только на игру против "Динамо" на трибунах собралось около 15 тысяч, но тут вопрос: на "Рух" пришли или на "Динамо"? То ли "Арена Львов" расположена неудобно, то ли все еще последствия постковида - непонятно. При этом стоит отметить, что маркетинговая составляющая “Руха” работает на десятку по пятибалльной шкале - это не ирония, а констатация факта. Но ключевым в футболе есть результат, в данном случае посещаемость. И какой он?

Вообще-то даже в Британии с начала основания Премьер-лиги телеправа продавали за сотни миллионов фунтов, а о бесплатных трансляциях и речи быть не может. Возможно, Козловский имел в виду кубок страны, открыто показывающий BBC до сих пор, но точно не АПЛ, права на которую у компании точно нет. Не показывает не только потому, что это дорого, но из-за рейтингов. Сравнивать украинский футбол с английским некорректно, поэтому просто взглянем на рейтинги нашего спортивного ТВ и других.



Фото: UA-Футбол / Автор - Анатолий Спица

На сайте Нацсовета по телевидению и радиовещанию через поиск найдем последний рейтинг телеканалов в ОТТ-сервисах. К сожалению, он не очень свежий (третий квартал 2019-го), но все же показательный: в июле, августе и сентябре проходят матчи еврокубков, клубы сражаются за групповой этап Лиги чемпионов или уже играют в нем, матчи сборной и вообще футбол просыпается после спячки, что обычно дает всплеск. Так вот, рейтинг спортивных каналов ("Футболы", Setanta и т.д.) в среднем составил 0,02. Даже М1 и, прости Господи, NewsOne люди смотрели больше. Господин Козловский все еще считает, что национальные каналы заинтересованы в трансляции украинской Премьер-лиги? Не национальной сборной, а более локальной УПЛ. Турнира, где нужно не только выделять слот в программе под футбол, но и заниматься продакшном.

Информация о "больше 5 миллиардов" это тоже чистая манипуляция. Даже не за такую сумму, а немногим меньше в фунтах стерлингах проданы права на английскую Премьер-лигу внутри страны на три года. И это еще не на все матчи, ведь субботние игры каждого тура, которые начинаются в 17:00, в Англии до сих пор запрещено показывать из-за боязни, что болельщики перестанут ходить на стадионы.

Чтобы президентам клубов в будущем было легче манипулировать, можно попытаться сравнить наш чемпионат с польским или румынским, но и там продажи прав уже поставлены на поток. К примеру, поляки десять лет назад продали свои телеправа за 28 млн евро в сезон, а уже этим летом эта сумма увеличилась до 63. Румынская лига сейчас получает (страница 91) 28 млн евро за один сезон. И это в лигах, где дело с трансляциями уже поставлено на поток - мы же до сих пор шатаемся по кругу.

"Теперь, когда канала "Футбол" не стало, мы увидели настоящий уровень украинского футбола, а затем узнали его настоящую рыночную стоимость. У нас есть команды, которые не имеют ни собственной тренировочной базы, ни футбольной школы", - говорит в новом интервью Козловский и противоречит самому себе.

Во-первых, мы действительно без "Футболов" увидели реальную рыночную стоимость УПЛ, о чем прямым текстом еще в 2020-м говорил директор каналов Александр Денисов и говорил. То, что реальность президента "Руха" не устраивает, абсолютно его проблемы. Но что интересно, "Рух" и сам зашел в УПЛ без собственной Академии, да и арендует стадион, на котором собирает, правда, всего три тысячи из 34 возможных.

“Все только начинается. Рим тоже не один день строили”, - это тоже цитата Козловского.

Но уже по отношению к его футбольному клубу. Почему же его футбольный клуб должен строиться не за один день, а 5 миллиардов должны упасть на его голову уже сейчас?

В комментариях сейчас, безусловно, начнут рассказывать, что время сейчас такое, что и футбол должен быть бесплатным. Бесспорно, это время очень сложное, пауза из-за ковида даже рядом не стоит. Некоторые из нас действительно переживают самые сложные периоды в своей жизни: возможно, остались без жилья или потеряли кого-то из близких. Но истории о сложных временах мы слышим каждый год: после коронавируса не было работы, перед войной не ко времени, сейчас война, после нашей победы все усилия будут идти на восстановление. Не пора ли нам просто встать и переступить через этот барьер вместе? Потому что, как было раньше, уже не будет. Как бы кто-то не пытался хвататься за прошлое.



Фото: UA-Футбол / Автор - Анатолий Спица

Футбольные болельщики часто используют фразу, что проблемы в нашем спорте из-за олигархов. Это определенно так, но мы путаем причину и следствие. Главный аргумент для Ахметова, Суркиса или Козловского: я могу себе это позволить. Могу создать три футбольных канала и скупить почти весь украинский футбол; могу отдать телевизионные права медиагруппе, которая вообще не заинтересована в спорте; могу просто болтать, что меня это не устраивает, как было в свое время с мячами Select, спонсором ПФЛ, которым отказался играть "Рух", потому что это "летающие презервативы" . Владельцы украинских футбольных клубов могут войти в историю и наконец положить конец ненужным разговорам о едином телепуле, который в серьезной стране даже не должен подниматься. Но вместо этого Козловский, Суркис, Геллер, Береза ​​(вы же являетесь единственным рычагом влияния в клубе, Юрий Николаевич, правда?) и другим нет времени думать о будущем: для них споры здесь и сейчас намного интереснее и дают больше адреналина. К тому же условные 50 миллионов в 2030-м можно не получить, поэтому строить что-то, задумываясь об историческом контенте, нет смысла.

Для тех, кто считает, что условно 300 гривен в месяц – это дорого. Конечно, есть слои населения, которым это дорого. Есть те, кто ста гривен никогда не отдаст, уже вырос у профессионального интернет-пирата и этим гордится. Мы платим за всё: кино, музыка, вещи, кафе, пиво под матч или бой, а при разговоре о футболе опять возвращаемся на совковые лекала, как тогда было бесплатно. Эта категория людей обычно указывает на Запад: посмотрите, сколько там зарабатывают, вот там можно вводить платные трансляции. Задумывались ли вы хотя бы раз, сколько там приходится платить за футбол? Не обременяйте себя: вот вам ссылка, чтобы вы убедились сами. А если вам лень открыть, то я подскажу: около 1500 гривен стоит месячная подписка на все спортивные каналы в Великобритании: с еврокубками, АПЛ и другим спортом. В пять раз больше, чем самый дорогой тариф в Украине. Месячная подписка и стоимость прав – вопросы взаимосвязанные. Всем было бы намного легче, если бы каждый из шестнадцати клубов УПЛ провел работу со своими болельщиками и объяснил им, что 39, 109 или 199 гривен платить нужно: это копейка, которая идет в модернизацию инфраструктуры в том числе для самих болельщиков. Но вместо этого мы слышим разговоры о 5 миллиардах и бесплатный футбол.