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Привлечение ГСЧС и взрослых болбоев говорит о многом. Стоит ли играть в футбол в Украине во время войны?
Обсуждаем морально-этическую сторону вопроса
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Неудобные вопросы не слишком принято произносить вслух. Порой ответы и объяснения могут прозвучать чересчур цинично. Тем не менее, кто-то должен был это сделать. Выбор страны для проведения нового сезона УПЛ, укрытия на расстоянии 500 метров, финансовый аспект, поиски безопасных решений, ракеты, стресс и стадионы – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:00 – всем привет!
01:55 – о проведении УПЛ в Украине;
11:29 – кто готов брать на себя ответственность?
13:30 – генерирование дохода, налоги, пиар и т.д.;
27:32 – 2-5 минут отставания от прямого эфира или объявление результата через 1-2 дня?
34:37 – продолжение продолжения футбольного матча?! Моделируем вполне конкретную ситуацию;
43:50 – о прилетах ракет до сирены, укрытиях, привлечении ГСЧС и совершеннолетних болбоях;
56:41 – стадионы в прифронтовых зонах – сюрреализм. На будущее стоит подумать о подземных аренах;
01:04:42 - всем пока!
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