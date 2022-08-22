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Привлечение ГСЧС и взрослых болбоев говорит о многом. Стоит ли играть в футбол в Украине во время войны?

Премьер-лига
(1 голосов)

Обсуждаем морально-этическую сторону вопроса

Привлечение ГСЧС и взрослых болбоев говорит о многом. Стоит ли играть в футбол в Украине во время войны?

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UA-Футбол
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Неудобные вопросы не слишком принято произносить вслух. Порой ответы и объяснения могут прозвучать чересчур цинично. Тем не менее, кто-то должен был это сделать. Выбор страны для проведения нового сезона УПЛ, укрытия на расстоянии 500 метров, финансовый аспект, поиски безопасных решений, ракеты, стресс и стадионы – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – всем привет!

01:55 – о проведении УПЛ в Украине;

11:29 – кто готов брать на себя ответственность?

13:30 – генерирование дохода, налоги, пиар и т.д.;

27:32 – 2-5 минут отставания от прямого эфира или объявление результата через 1-2 дня?

34:37 – продолжение продолжения футбольного матча?! Моделируем вполне конкретную ситуацию;

43:50 – о прилетах ракет до сирены, укрытиях, привлечении ГСЧС и совершеннолетних болбоях;

56:41 – стадионы в прифронтовых зонах – сюрреализм. На будущее стоит подумать о подземных аренах;

01:04:42 - всем пока!

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В статье: чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига война с Россией Подкаст Подкасты UA-Футбол UA-Футбол Talk
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