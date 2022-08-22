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Срна: Россия? Не знаю, кто это, для меня эта страна мертва

Премьер-лига
(3 голосов)

Для Шахтера война началась в 2014 году

Срна: Россия? Не знаю, кто это, для меня эта страна мертва

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна поделился своими ожиданиями перед стартом нвоого сезона УПЛ.

"Во-первых, я очень рад восстановлению чемпионата Украины, но с другой стороны очень настороженный. Ситуация в Украине непонятная.

Этим мы покажем всем людям, что мы такие же, как они. У нас много фанатов, которые сейчас борются за Украину. Можно сказать, мы все живем ради того момента, когда "Шахтер" забьет первый гол. Эти люди имеют право быть счастливыми. Они борются за себя, своих детей и свою свободу.

Для нас война началась в 2014 году. Мы потеряли наш стадион, наш Донецк и фанатов. Мы играли во Львове, Харькове. "Шахтер" – команда, прошедшая две войны. Мы до сих пор здесь тренируемся. Наши игроки тренируются, невзирая ни на что. Футболисты могут забывать на час-два об этой ситуации и играть в футбол.

Конечно, игроки боятся возвращаться в Украину, но вы должны понимать, что они возвращаются домой. Нельзя купить это чувство. Это что-то невероятное – ты ждешь этого момента.

Обращение к Украине и России? Не хочу ничего говорить в сторону России, я не знаю, кто это. Украинцам хочу сказать, что мы должны делать одну работу и помогать друг другу. Россия? Для меня эта страна мертва", - сказал Срна BBC.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
BBC

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