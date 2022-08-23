Ворскла подписала еще двух легионеров

В преддверии старта нового сезона УПЛ полтавская "Ворскла" внесла в свою заявку на сезон еще двух легионеров.

Как сообщает пресс-служба ворсклян, обоим футболистам по 25 лет. Первый из них это один из лидеров клуба "Тирана", полузащитник Ардит Толи.

Второй - форвард того же клуба, у которого есть гражданство Албании и Северной Македонии, Таулян Сулейманов. Последний сделал себе футбольное имя, выступая в швейцарских клубах "Янг Бойз", "Волен", "Винтертур" и "Ксамакс".