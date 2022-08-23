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Ворскла подписала еще двух легионеров

Премьер-лига
(1 голосов)

Усиление перед самым стартом сезона

Ворскла подписала еще двух легионеров

ФК Ворскла

Новина українською

В преддверии старта нового сезона УПЛ полтавская "Ворскла" внесла в свою заявку на сезон еще двух легионеров.

Как сообщает пресс-служба ворсклян, обоим футболистам по 25 лет. Первый из них это один из лидеров клуба "Тирана", полузащитник Ардит Толи.

Второй - форвард того же клуба, у которого есть гражданство Албании и Северной Македонии, Таулян Сулейманов. Последний сделал себе футбольное имя, выступая в швейцарских клубах "Янг Бойз", "Волен", "Винтертур" и "Ксамакс".

Добавим, что в первом матче нового сезона команда Виктора Скрипника проиграла "Заре" (1:3).

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла

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