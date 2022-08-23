Вирт - о матче с Черноморцем: Играли идеально

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура УПЛ над "Черноморцем" (1:0).

"Прежде всего, поздравляю всех с Днем государственного флага. Спасибо воинам, которые защищают Украину. Которые дают возможность нам заниматься любимым делом и играть в футбол.

Относительно игры – мы детально разобрали соперника. И имели конкретный план того, как обыграть Черноморец. Футболисты этот план на игру выполнили на 100%.

Мы очень удачно отыграли в обороне. Не давали сопернику создавать голевые моменты. За исключением одного эпизода в первом тайме, когда потеряли концентрацию во время розыгрыша стандартного положения.

Играли идеально. Это радует. Потому что в контрольных матчах было много ошибок.

Сыграли с большой концентрацией. С желанием. С дисциплиной. На мой взгляд, у нас все хорошо с физической подготовкой. Мы выдержали темп игры, даже в жару.

Относительно действий в атаке – мы забили хороший гол и могли забить еще. Конечно, нереализованный пенальти не придал нам уверенности. Начали больше терять мяч. Но в конце матча мы снова взяли игру под свой контроль и довели ее до логической победы. Полагаю, мы заслуженно победили сегодня", - сказал Вирт.