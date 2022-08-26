Не сыграл ни единого матча. Защитник Ингульца продолжит карьеру в Литве

Экс-защитник "Ингульца" Жоао Вильям продолжит карьеру в чемпионате Литвы.

26-летний футболист подписал контракт с клубом "Ритеряй". Детали трудового соглашение не уточняются. Отметим, что Вильям стал игроком "Ингульца" в январе этого года, однако из-за войны не успел сыграть ни одного матча.

В марте он был отдан в аренду в минское "Динамо", но по истечении срока он вернулся в клуб из Петрово. Также отметим, что "Ингулец" он покинул на правах свободного агента.

"Ритеряй" находится на 5 месте в турнирной таблице.