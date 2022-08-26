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Не сыграл ни единого матча. Защитник Ингульца продолжит карьеру в Литве
Бразилец перебрался на правах свободного агента
Фото: fkriteriai.lt
Экс-защитник "Ингульца" Жоао Вильям продолжит карьеру в чемпионате Литвы.
26-летний футболист подписал контракт с клубом "Ритеряй". Детали трудового соглашение не уточняются. Отметим, что Вильям стал игроком "Ингульца" в январе этого года, однако из-за войны не успел сыграть ни одного матча.
В марте он был отдан в аренду в минское "Динамо", но по истечении срока он вернулся в клуб из Петрово. Также отметим, что "Ингулец" он покинул на правах свободного агента.
"Ритеряй" находится на 5 месте в турнирной таблице.
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