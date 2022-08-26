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Степаненко рассказал, как сорвался его переход в лондонский клуб

Премьер-лига
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У Тараса были предложения от Кристал Пэлас

Степаненко рассказал, как сорвался его переход в лондонский клуб

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В 2019 году "Кристал Пэлас" был серьезно заинтересован в трансфере хавбека "Шахтера" и сборной Украины. За Тараса Степаненко "стекольщики" предлагали 8 миллионов евро, однако трансфер так и не состоялся.

"Кристал Пэлас"? Я всегда говорил: если у меня будет оффер, я хочу уйти. Я никогда не боялся ни лиги, ни команды. Англия мне нравилась. Когда играешь в "Шахтере" – это очень хороший уровень. Высокий уровень. Когда играешь в Лиге чемпионов – ты это чувствуешь.

Да, есть такие команды как "Манчестер Сити", в которые вкладывают миллиарды. Понятно, что тяжело. Я ни в коем случае не скажу, что "Кристал Пэлас" сильнее "Шахтера". Но эта атмосфера на трибунах, как все происходит. Я хотел это почувствовать. Я даже не думаю, что в плане финансов мне было бы лучше в Англии, чем в "Шахтере". Это была моя мечта – почувствовать уровень, подготовку, трибуны. Поскольку в Украине после 2013 года, когда началась война, уровень посещаемости упал. На "Донбасс Арене" минимум на стадионе 25 тысяч зрителей было. А когда выходишь на НСК "Олимпийский", а на 70-тысячный стадион приходит тысяча зрителей, иногда даже тяжело себя настроить.

Но я здесь. И я, в принципе, счастливый человек", - сказал Степаненко на ютуб-канале "Бомбардир".

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
Бомбардир

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