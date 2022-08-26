Журналист: У Кендзеры есть два предложения, но он готов остаться в Динамо

Украинский журналист Виктор Вацко рассказал о будущем польского защитника " Динамо " Томаша Кендзеры в клубе.

"Он готов остаться здесь, хотя у него есть предложения. Многое будет зависеть от семейных обстоятельств, они с женой ожидают пополнение, насколько я понимаю.

У него есть два предложения, посмотрим, как развернется ситуация", – сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист может отправиться в аренду в Лигу 1.