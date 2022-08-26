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Журналист: У Кендзеры есть два предложения, но он готов остаться в Динамо
Многое будет зависеть от семейных обстоятельств
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Украинский журналист Виктор Вацко рассказал о будущем польского защитника "
"Он готов остаться здесь, хотя у него есть предложения. Многое будет зависеть от семейных обстоятельств, они с женой ожидают пополнение, насколько я понимаю.
У него есть два предложения, посмотрим, как развернется ситуация", – сказал Вацко.
Ранее сообщалось, что 28-летний футболист может отправиться в аренду в Лигу 1.
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Источник:Вацко Live
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