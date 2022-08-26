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Журналист: У Кендзеры есть два предложения, но он готов остаться в Динамо

Премьер-лига
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Многое будет зависеть от семейных обстоятельств

Журналист: У Кендзеры есть два предложения, но он готов остаться в Динамо

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Украинский журналист Виктор Вацко рассказал о будущем польского защитника "Динамо" Томаша Кендзеры в клубе.

"Он готов остаться здесь, хотя у него есть предложения. Многое будет зависеть от семейных обстоятельств, они с женой ожидают пополнение, насколько я понимаю.

У него есть два предложения, посмотрим, как развернется ситуация", – сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист может отправиться в аренду в Лигу 1.

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В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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Источник:
Вацко Live

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