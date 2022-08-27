Зубков может уже завтра сыграть первый матч за Шахтер после возвращения. Александр – в заявке на матч с Кривбассом

Донецкий "Шахтер" огласил заявку на предстоящий матч первого тура УПЛ против криворожского "Кривбасса". Среди игроков дончан – новичок команды Александр Зубков. Завтрашний матч может стать для него первым после возвращения в родной клуб.

Недавно вингера выкупили у венгерского "Ференцвароша" за два миллиона евро. За предыдущий период игры за "Шахтер" Зубков сыграл за донецкий клуб всего 23 матча во всех турнирах, не забив ни одного гола и сделав один ассист.

Заявка "Шахтера" на матч с "Кривбассом":

Вратари:

Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники:

Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Козик, Корниенко

Полузащитник:

Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Мудрик, Зубков, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очереретько, Петряк

Форварды:

Сикан, Кулаков