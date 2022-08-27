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Зубков может уже завтра сыграть первый матч за Шахтер после возвращения. Александр – в заявке на матч с Кривбассом
Вингера купили за два миллиона евро
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" огласил заявку на предстоящий матч первого тура УПЛ против криворожского "Кривбасса". Среди игроков дончан – новичок команды Александр Зубков. Завтрашний матч может стать для него первым после возвращения в родной клуб.
Недавно вингера выкупили у венгерского "Ференцвароша" за два миллиона евро. За предыдущий период игры за "Шахтер" Зубков сыграл за донецкий клуб всего 23 матча во всех турнирах, не забив ни одного гола и сделав один ассист.
Заявка "Шахтера" на матч с "Кривбассом":
Вратари:
Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники:
Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Козик, Корниенко
Полузащитник:
Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Мудрик, Зубков, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очереретько, Петряк
Форварды:
Сикан, Кулаков
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