Михайличенко: Сыграть в Лиге чемпионов против Реала, Лейпцига и Селтика – это мечта каждого футболиста

Защитник "Шахтера" Богдан Михайличенко поделился впечатлениями о группе "горняков" в ЛЧ и футболе в Польше.

– Я могу сказать только то, что в Лиге чемпионов нет слабых соперников. И думаю, будут очень тяжелые матчи. Я считаю, что это мечта каждого футболиста – сыграть в Лиге чемпионов против таких команд, как "Реал", "Лейпциг" и "Селтик". Поэтому будем готовиться к этим встречам и играть за всю Украину.

– "Шахтер" – сейчас довольно молодая команда. Как думаешь, за счет чего будете пытаться добиться положительных результатов в этих еврокубковых встречах?

– В первую очередь в этих поединках все футболисты обретут огромный опыт. Многие еще не играли в Лиге чемпионов. Старшие ребята будут подсказывать тем, кто еще не имеет опыта игр в Лиге чемпионов. За счет чего можем добиться положительных результатов? Это уже ближе к играм тренерский штаб расскажет, за счет чего мы будем играть и стараться добиться положительного результата. Но я думаю, что это будет контратакующий футбол.

- Думаешь, будете играть на контратаках?

- Думаю, да. Хотя посмотрим. Возможно, будем играть как "Барселона".

– Домашние матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов будут проходить в Польше, а именно в Варшаве. Ожидаешь, что аншлаг будет на поединках?

– Хотелось бы, конечно, этого. Когда играешь за заполненный стадион, это совсем другие эмоции. Безусловно, хочется сыграть матчи Лиги чемпионов на полном стадионе.

- Кстати, пишут, что матч УПЛ "Шахтер" - "Динамо" могут сыграть в Лондоне. Как думаешь, это хорошая идея?

- Я не знаю. Тоже прочел эту новость. Не знаю, как ее воспринимать. Я считаю, что лучше было бы сыграть в Украине. Но как будет, я не знаю. Я хотел бы сыграть в Украине, – сказал Михайличенко.