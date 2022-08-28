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Габелок – о незабитом пенальти Черноморцу: Из-за того, что где-то подвел команду, конечно тяжело

Премьер-лига
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Но не собирается переставать бить пенальти

Габелок – о незабитом пенальти Черноморцу: Из-за того, что где-то подвел команду, конечно тяжело

Офіційний сайт Металіста 1925/Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник "Металлиста 1925" Артем Габелок прокомментировал свой незабитый пенальти в матче против "Черноморца":

– К "точке" больше не ногой?

– Нет, почему?! Но из-за того, что где-то подвел команду, конечно тяжело. Осадок остался. Ведь могли выиграть эту игру, забей я пенальти.

– Угол, в который ты направишь мяч, определил заранее?

– Да, я сразу определил для себя, куда буду бить. Пробил, казалось бы, правильно, но хорошо сыграл вратарь "Черноморца" - Непогодов. Реакция у него – будь здоров.

– Как у вас в команде решается вопрос, кто будет бить пенальти?

– На установке назначает игрока главный тренер – Валерий Кривенцов.

– Одесситы уверены: судья испортил игру, назначив пенальти в одни и не назначив в другие ворота...

– Не буду ничего утверждать. Так, чтобы чистая "точка", я бы не сказал, надо смотреть видеоповтор", – сказал Габелок.

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В статье: Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков) Артем Габелок
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Источник:
FanDay

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