Габелок – о незабитом пенальти Черноморцу: Из-за того, что где-то подвел команду, конечно тяжело

Полузащитник "Металлиста 1925" Артем Габелок прокомментировал свой незабитый пенальти в матче против "Черноморца":

“ – К "точке" больше не ногой?

– Нет, почему?! Но из-за того, что где-то подвел команду, конечно тяжело. Осадок остался. Ведь могли выиграть эту игру, забей я пенальти.

– Угол, в который ты направишь мяч, определил заранее?

– Да, я сразу определил для себя, куда буду бить. Пробил, казалось бы, правильно, но хорошо сыграл вратарь "Черноморца" - Непогодов. Реакция у него – будь здоров.

– Как у вас в команде решается вопрос, кто будет бить пенальти?

– На установке назначает игрока главный тренер – Валерий Кривенцов.

– Одесситы уверены: судья испортил игру, назначив пенальти в одни и не назначив в другие ворота...

– Не буду ничего утверждать. Так, чтобы чистая "точка", я бы не сказал, надо смотреть видеоповтор", – сказал Габелок.