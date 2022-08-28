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Луческу о Забарном: Может это моя последняя игра, но не его
Тренер Динамо о возможном уходе из команды
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу дал пресс-конференцию после поражения от "Днепра-1" со счетом 0:3.
Почему не Киев? Почему "Шахтер" играет в Киеве, а "Динамо" во Львове?
"Решение играть здесь было большой ошибкой. Я хотел, чтобы два матча — с "Днепром-1" и с "Зарей" — мы провели в Киеве. Ребята два месяца назад уехали из Украины, с тех пор не видели своих семей. Поэтому я настаивал на том, чтобы ехать в Киев.
Еще в ответном матче с "Бенфикой" я почувствовал, что психологическое состояние игроков нехорошее. И по этой причине я тоже хотел, чтобы мы поехали в Киев.
Когда играешь без болельщиков, должны быть дополнительные эмоции, которые позволят футболистам выйти на матч со свежей головой. Этого сегодня не было.
Психологическое состояние команды вновь было плохое. Наверное, в том числе, и по той причине, что ребята слишком долго не были дома, не видели родных.
Что касается самого матча, то надо признать, что команда соперника была намного агрессивнее нас. Плюс, ранняя замена в нашем составе внесла свои коррективы. Наконец, мы пропустили гол. Пропустили снова со стандарта, опять, как и в матче с "Бенфикой", не доиграл до конца Беседин.
Когда пропускаешь первым, играется совсем иначе. После первого гол "Днепр-1" стал действовать еще более агрессивнее. Сразу поменялась картина на поле.
Ну а во втором тайме футбола практически не было — затяжек времени было столько, что самой игры было, наверное, 15-20 минут. Эти остановки были направлены на то, чтобы нервировать футболистов, чтобы каждый занимался спорами, а не игрой. Футбола после перерыва, по сути, не было.
Мы сейчас в сложной ситуации, но надо перебороть этот момент. Надеюсь, возвращение в Киев поспособствует этому".
Забарный сегодня сыграл свой последний матч за "Динамо"?
"Почему? Вы считаете, что он может больше не попасть в состав?"
Нет, речь о его возможном трансфере.
"Может, это моя последняя игра, но не Забарного".
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