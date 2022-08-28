Луческу о Забарном: Может это моя последняя игра, но не его

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу дал пресс-конференцию после поражения от "Днепра-1" со счетом 0:3.

Почему не Киев? Почему "Шахтер" играет в Киеве, а "Динамо" во Львове?

"Решение играть здесь было большой ошибкой. Я хотел, чтобы два матча — с "Днепром-1" и с "Зарей" — мы провели в Киеве. Ребята два месяца назад уехали из Украины, с тех пор не видели своих семей. Поэтому я настаивал на том, чтобы ехать в Киев.

Еще в ответном матче с "Бенфикой" я почувствовал, что психологическое состояние игроков нехорошее. И по этой причине я тоже хотел, чтобы мы поехали в Киев.

Когда играешь без болельщиков, должны быть дополнительные эмоции, которые позволят футболистам выйти на матч со свежей головой. Этого сегодня не было.

Психологическое состояние команды вновь было плохое. Наверное, в том числе, и по той причине, что ребята слишком долго не были дома, не видели родных.

Что касается самого матча, то надо признать, что команда соперника была намного агрессивнее нас. Плюс, ранняя замена в нашем составе внесла свои коррективы. Наконец, мы пропустили гол. Пропустили снова со стандарта, опять, как и в матче с "Бенфикой", не доиграл до конца Беседин.

Когда пропускаешь первым, играется совсем иначе. После первого гол "Днепр-1" стал действовать еще более агрессивнее. Сразу поменялась картина на поле.

Ну а во втором тайме футбола практически не было — затяжек времени было столько, что самой игры было, наверное, 15-20 минут. Эти остановки были направлены на то, чтобы нервировать футболистов, чтобы каждый занимался спорами, а не игрой. Футбола после перерыва, по сути, не было.

Мы сейчас в сложной ситуации, но надо перебороть этот момент. Надеюсь, возвращение в Киев поспособствует этому".