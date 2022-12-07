УПЛ пошла на зимний перерыв, который продлится до марта. Зимним чемпионом стал Днепр-1

Матч между "Рухом" и "Черноморцем" 7 декабря стал последним в 2022-м в украинской Премьер-лиге. Команды идут на паузу, которая продлится до начала марта.

"Зимним" чемпионом лиги неожиданно для многих стал "Днепр-1". Ему в спину дышат "Шахтер" и "Динамо", а еще немного позади - "Заря". В зоне вылета будут встречать Новый год ФК "Львов" и "Черноморец". В зоне переходных матчей находятся "Минай" и "Ингулец".

Отметим, что еще не все команды провели в чемпионате по 15 матчей. На весну перенесены по два поединка "Шахтера" и "Александрии", а по одному - "Днепра-1", "Металлиста 1925", "Руха", "Миная", "Ингульца" и "Львова". Не исключено, что часть этих игр будут проведены еще до рестарта соревнований - в феврале.

УПЛ, 15-й тур

23.11.2022

16:00 "Шахтер" - "Ворскла" 3:2

25.11.2022

13:00 "Черноморец" – "Металлист" 0:0

26.11.2022

13:00 "Ингулец" - "Верес" 1:0

14:00 "Динамо" - "Металлист 1925" 0:0

27.11.2022

13:00 "Львов" - "Колос" 0:1

14:00 "Заря" - "Минай" 1:1

28.11.2022

13:00 "Александрия" - "Рух" 1:1

14:00 "Кривбасс" – "Днепр-1" 2:1

УПЛ. 8-й тур

30.11.2022

14:00 "Динамо" - "Металлист" 3:0

УПЛ. 7-й тур

01.12.2022

13:00 "Заря" - "Колос" 2:2

02.12.2022

13:00 "Черноморец" – "Кривбасс" 0:1

УПЛ. 14-й тур

07.12.2022

"Рух" - "Черноморец" 2:2

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 14 11 2 1 31-10 +21 35 0 2 Шахтер 13 9 3 1 29-11 +18 30 0 3 Динамо 15 9 3 3 24-13 +11 30 0 4 Заря 15 8 4 3 32-22 +10 28 0 5 ФК Александрия 13 7 3 3 23-19 +4 24 0 6 Колос 15 5 5 5 14-18 -4 20 0 7 Металлист 1925 14 4 6 4 13-17 -4 18 0 8 Кривбасс 15 5 3 7 11-16 -5 18 0 9 Ворскла 15 5 3 7 18-20 -2 18 0 10 Верес 15 5 2 8 17-20 -3 17 0 11 Металлист 15 4 4 7 15-23 -8 16 0 12 Рух 14 3 5 6 17-22 -5 14 0 13 ФК Минай 14 3 5 6 10-15 -5 14 0 14 Ингулец 14 3 4 7 12-18 -6 13 0 15 Черноморец 15 2 5 8 10-20 -10 11 0 16 ФК Львов 14 2 3 9 9-21 -12 9 0

Лучшие бомбардиры

Лучшие асистенты

УПЛ. 16-й тур