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Леганес объявил о переходе Василия Кравца в Ворсклу

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник возвращается в Украину

Леганес объявил о переходе Василия Кравца в Ворсклу

Новина українською

Испанский "Леганес" официально объявил о договоренности по переходу в "Ворсклу" украинского защитника Василия Кравца.

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

О деталях сделки и контракта не сообщается.

Напомним, что 24-летний Кравец провел прошлый сезон в аренде в хихонском "Спортинге" — в 36 встречах забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Его контракт игрока с "Леганесом" рассчитан до лета 2023 года.

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В статье: Ворскла (Полтава) Леганес Василий Кравец
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Источник:
ФК Леганес

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