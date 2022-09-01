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Леганес объявил о переходе Василия Кравца в Ворсклу
Защитник возвращается в Украину
Испанский "Леганес" официально объявил о договоренности по переходу в "
Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
О деталях сделки и контракта не сообщается.
Напомним, что 24-летний Кравец провел прошлый сезон в аренде в хихонском "Спортинге" — в 36 встречах забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Его контракт игрока с "Леганесом" рассчитан до лета 2023 года.
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Источник:ФК Леганес
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