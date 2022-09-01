Леганес объявил о переходе Василия Кравца в Ворсклу

Испанский "Леганес" официально объявил о договоренности по переходу в " Ворсклу " украинского защитника Василия Кравца.

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

О деталях сделки и контракта не сообщается.

Напомним, что 24-летний Кравец провел прошлый сезон в аренде в хихонском "Спортинге" — в 36 встречах забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Его контракт игрока с "Леганесом" рассчитан до лета 2023 года.