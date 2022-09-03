  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. На просмотре в Заре находится бывший защитник Шахтера и сборной Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На просмотре в Заре находится бывший защитник Шахтера и сборной Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Конкуренция для фланговых игроков

На просмотре в Заре находится бывший защитник Шахтера и сборной Украины

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

На просмотре в луганской "Заре" находится защитник, бывший игрок "Шахтера" и сборная Украины Богдан Бутко. Это видно из видео, опубликованных в социальных сетях луганской команды.

Отметим, что кроме "Шахтера", Бутко раньше играл за "Волынь", "Мариуполь", польский "Лех", турецкий "Эрзурумспор", а также на россии.

В его активе более тридцати матчей за сборную Украины.

Детали возможного соглашения с "Зарей" пока неизвестно. Из видео видно только, что Бутко тренируется под вторым номером.

Добавим, что сегодня, 3-го сентября, "Заря" в УПЛ сыграет против "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Богдан Бутко Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Зоря

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде