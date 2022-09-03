Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На просмотре в Заре находится бывший защитник Шахтера и сборной Украины
Конкуренция для фланговых игроков
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
На просмотре в луганской "Заре" находится защитник, бывший игрок "Шахтера" и сборная Украины Богдан Бутко. Это видно из видео, опубликованных в социальных сетях луганской команды.
Отметим, что кроме "Шахтера", Бутко раньше играл за "Волынь", "Мариуполь", польский "Лех", турецкий "Эрзурумспор", а также на россии.
В его активе более тридцати матчей за сборную Украины.
Детали возможного соглашения с "Зарей" пока неизвестно. Из видео видно только, что Бутко тренируется под вторым номером.
Добавим, что сегодня, 3-го сентября, "Заря" в УПЛ сыграет против "Динамо".
Популярное сейчас
- Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС: первые итоговые заявления главы организации
- Тимощук сыграл в выставочном матче Зенита против Спартака
- Йовичевич - о матче с Рухом: Очень тяжелая игра и непонятное судейство
- Мудрик согласовал личные условия контракта с Арсеналом
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО