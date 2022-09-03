На просмотре в Заре находится бывший защитник Шахтера и сборной Украины

На просмотре в луганской "Заре" находится защитник, бывший игрок "Шахтера" и сборная Украины Богдан Бутко. Это видно из видео, опубликованных в социальных сетях луганской команды.

Отметим, что кроме "Шахтера", Бутко раньше играл за "Волынь", "Мариуполь", польский "Лех", турецкий "Эрзурумспор", а также на россии.

В его активе более тридцати матчей за сборную Украины.

Детали возможного соглашения с "Зарей" пока неизвестно. Из видео видно только, что Бутко тренируется под вторым номером.

Добавим, что сегодня, 3-го сентября, "Заря" в УПЛ сыграет против "Динамо".