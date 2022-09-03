Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: Забарного продавали в интернете и Забарного продавали агенты
Функционер дал понять, покинет ли игрок Динамо
Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко
Президент "Динамо" Игорь Суркис в интервью рассказал о возможных трансферах команды.
– Вы говорили, что не было официальных предложений в это окно. Но были ли какие-нибудь приближенные к официальным?
– Смотрите, разговоры ведутся в основном в интернете. Мы подписали Кабаева. А что касается потерь, знаю, что если хотят купить моего футболиста, то цивилизованные клубы присылают письмо. Это не значит, что они покупают его, а хотят вступить в переговоры. У меня за это трансферное окно не было никакого официального предложения.
– А казалось, что Забарный был очень близок к продаже.
– Забарного продавали в Интернете. И Забарного продавали агенты. Это разные вещи. Вот смотрите, агент может продавать, а президент клуба, которому продают, даже не знает, что он его покупает.
Агенты часто выдают себя за людей, которые что-то могут, но действительно ничего не могут. Пока два президента не договорятся и не поставят свою подпись под контрактом – ничего не будет, - сказал Суркис.
Популярное сейчас
- Динамо подписало бывшего нападающего Порту и двух российских клубов - СМИ
- Стали известны сроки контракта бывшего лидера Металлиста с Днепр-1
- Вторая победа Шахтера, Динамо подписывает легионера. Главные новости за 2 сентября
- Лидер Зари прошел медосмотр в Динамо
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО