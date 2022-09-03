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Суркис: Забарного продавали в интернете и Забарного продавали агенты

Премьер-лига
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Функционер дал понять, покинет ли игрок Динамо

Суркис: Забарного продавали в интернете и Забарного продавали агенты

Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис в интервью рассказал о возможных трансферах команды.

– Вы говорили, что не было официальных предложений в это окно. Но были ли какие-нибудь приближенные к официальным?

– Смотрите, разговоры ведутся в основном в интернете. Мы подписали Кабаева. А что касается потерь, знаю, что если хотят купить моего футболиста, то цивилизованные клубы присылают письмо. Это не значит, что они покупают его, а хотят вступить в переговоры. У меня за это трансферное окно не было никакого официального предложения.

– А казалось, что Забарный был очень близок к продаже.

– Забарного продавали в Интернете. И Забарного продавали агенты. Это разные вещи. Вот смотрите, агент может продавать, а президент клуба, которому продают, даже не знает, что он его покупает.

Агенты часто выдают себя за людей, которые что-то могут, но действительно ничего не могут. Пока два президента не договорятся и не поставят свою подпись под контрактом – ничего не будет, - сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
Трибуна

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