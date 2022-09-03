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Вирт – о матче с Днепр-1: Пропущенный гол на 46-й минуте выбил нас из колеи

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый проигрыш ровенчан в сезоне

Вирт – о матче с Днепр-1: Пропущенный гол на 46-й минуте выбил нас из колеи

Фото: НК Верес

UA-Футбол
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Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал поражение своих подопечных в матче третьего утра УПЛ против СК "Днепр-1":

“Хочу поздравить "Днепр-1" с заслуженной победой, а Кучеру хочу пожелать достичь тех целей, которые перед ним ставят руководители.

Что касается игры, то "Днепр-1" выиграл, как я сказал, заслуженно. Мы очень много ошибались, особенно в работе с мячом, много брака было, много потерь, много сил теряли после этих потерь на отбор мяча. Также стандартные положения в исполнении СК "Днепр-1" были опасные. Были проблемы с этим.

Что касается стандартов: мы ищем баланс, потому что у нас нет много высоких игроков. Поэтому соперник часто создавал остроту.

Пропущенный гол на 46-й минуте выбил нас из колеи. В конце первого тайма не доиграли, в начале второго – не включились, 2:0 – и уже было очень тяжело что-то отыграть. У нас не было много голевых моментов, нужно анализировать почему все так. СК "Днепр-1" решает свои задачи, мы свои.

Принимаем этот результат, в будущем постараемся улучшить свою игру и результат”, - сказал Вирт.

Отметим, что "Верес" после трех сыгранных туров имеет в своем активе шесть очков. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий поединок ровенчане проведут в гостях против "Кривбасса".

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) СК Днепр-1
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