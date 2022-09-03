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Черноморец – Ингулец. Когда и где смотреть онлайн матч УПЛ 03.09.2022
Игру не покажут по ТВ, а только в интернете
Фото: ФК Інгулець / Автор невідомий
Обе команды на старте нового сезона пока не радовали своих болельщиков победами и показывают почти идентичные результаты. "Ингулец" и "Черноморец" проиграли в первом туре с минимальным счетом, а во втором игровом дне в своих матчах добыли ничьи. Очевидно, что против практически равного по классу соперника одни и другие захотят наконец-то закрыть ноль в графе побед в воскресенье. Но не исключено, что обе серии будут продолжены, если встреча завершится вничью.
Поединок между "Черноморцем" и "Ингульцем" состоится в воскресенье, 4 сентября и на стадионе "Черноморец" в Одессе. Это будет дебютная игра на берегу Черного моря с начала полномасштабной войны. Стартовый свисток должен прозвучать в 15:00.
Официальный вещатель нынешнего сезона УПЛ – Setanta Sports. Трансляция этого матча будет на официальной платформе сервиса. Заметим, что игру не покажут по телевидению на телеканалах Setanta Sports или Setanta Sports+: в это время там будут АПЛ и Формула-1. Поэтому легально просмотреть игру вы сможете только в интернете на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Если же вы не сможете посмотреть матч, то открывайте текстовую трансляцию на сайте UA-Футбол
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