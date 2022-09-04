Все еще без побед. Черноморец – Ингулец 1:1

Даже через три месяца после полномасштабного вторжения в Одессе можно было найти уличную рекламу с анонсом матча "Черноморца" против "Руха", который должен был состояться 28 февраля. Эта игра должна стать началом следующего этапа в истории клуба: с новыми владельцами, с любимым для местной публики тренером и почти полностью измененным составом. Но 28 февраля из-за желания русских развалить всю свою армию в частности и империю в целом зрители футбола не дождались.

Не имели возможности посетить игру "моряков" и сегодня. Не получили "добро" даже журналисты. Возможно, решили не доставлять лишних хлопот Андрею Павелко, который продолжает свое турне по Украине. А возможно, просто места в бомбоубежище рассчитаны только для вип-персон и побаивались повторения истории с Козловским.

Военный футбол заставляет ко всем прогнозам относиться с осторожностью. Команда Романа Григорчука считалась номинальным фаворитом в паре, однако за 180 минут не забила ни одного гола. В то же время "Ингулец" отмечался в каждом из двух предыдущих матчей. И пусть это принесло всего один балл в сумме, но хотя бы минимальная результативность Сергея Лавриненко должна радовать.

Почему на двоих у коллективов всего два гола за четыре тайма, нам ответил первый тайм. "Ингулец" действительно больше играл вторым номером и чаще оборонялся. Но поблагодарить за это "комбайнеры" должны только самих себя. Сделать три подряд передачи было большой проблемой – думать о каком-то конструктиве впереди при таких раскладах трудно. Но, на удивление, "Ингулец" до перерыва одну неординарную идею все же родил. Для гола просто не понадобилось делать передач: Запорожец промчался почти от центра поля по зоне правого полусреднего и при входе в штрафную пробил под дальнюю стойку. Сразу четыре игрока "Черноморца" наблюдали за этим забеганием как зрители в театре: без ответных действий.

Кроме этого были полушансы: удары из пределов штрафной от Клименко (Непогодов среагировал) и Коробенко (выше). Но проблема "Черноморца" в том, что хозяева в ответ не создавали и того. Одесситы неплохо держали мяч в двух первых третях поля, но в нападении не было никаких идей. Все фланговые забрасывания шли в борьбу, а очень перспективный прострел пошел не в ту зону, где находились игроки "моряков".

Попытки Григорчука изменить ход заменами сработал. Первое обострение от Штогрина по флангу пришло из офсайда, поэтому было аннулировано. Потом неплохо стрелял на точность Брагару (вытащил Паламарчук). А после этого пришел первый гол одесситов в сезоне: Манджрекар наконец-то сыграл не в минус своей команде, замнув подачу с углового.

На эмоциях хозяева попытались дожать до победы, но, кроме шанса Брагару из офсайда, ничего серьезного создать не удалось. Обеим командам не откажешь в желании, однако материализовать его в креативе впереди не получалось. "Черноморец" на протяжении всей игры выглядел интереснее, однако стоит отдать должное гостям, которые еще раз демонстрируют отличную реализацию, забивая с неочевидных моментов.

Одесса. Стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Виктор Матяш (Донецк)

Черноморец - Ингулец 1:1

Голы: Джеймс Манджрекар 66 - Евгений Запорожец 33

Черноморец: Дмитрий Непогодов, Джеймс Манджрекар (Максим Войтиховский 71), Владислав Наумец (Орест Кузык 58), Дмитрий Юсов (Сергей Кравченко 46), Максим Ермоленко, Родион Плакса, Реалдо Фили (Александр Гладкий 58), Евгений Селин, Максим Брагару, Владимир Салюк (Андрей Штогрин 46), Сергей Политыло

Ингулец: Алексей Паламарчук, Евгений Запорожец (Максим Марусич 83), Владислав Клименко (Артём Ситало 74), Александр Козак (Артем Смоляков 74), Виктор Близниченко (Владимир Одарюк 67), Андрей Коробенко, Александр Кучеренко, Сергей Ченбай, Виталий Павлов, Дмитрий Нагиев, Тарас Сакив

Предупреждения: Дмитрий Юсов 22, Владимир Салюк 44, Максим Брагару 63 - Владислав Клименко 60, Владимир Одарюк 82