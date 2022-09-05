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Корниенко перенес операцию на "крестах"

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник горняков пропустит около 6 месяцев

Корниенко перенес операцию на "крестах"

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко, который травмировался на 67-й минуте матча 2-го тура УПЛ с "Кривбассом" (1:0), перенес операцию.

Напомним, что обследование показало разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

Клуб отмечает, что операция проходила в Риме.

Ориентировочный срок обновления – 6 месяцев.

Напомним, что в этом сезоне Виктор Корниенко принял участие в 1 матче "Шахтера", а всего на счету 23-летнего игрока 29 поединков за клуб.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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