Корниенко перенес операцию на "крестах"

Защитник " Шахтера " Виктор Корниенко, который травмировался на 67-й минуте матча 2-го тура УПЛ с "Кривбассом" (1:0), перенес операцию.

Напомним, что обследование показало разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

Клуб отмечает, что операция проходила в Риме.

Ориентировочный срок обновления – 6 месяцев.

Напомним, что в этом сезоне Виктор Корниенко принял участие в 1 матче "Шахтера", а всего на счету 23-летнего игрока 29 поединков за клуб.