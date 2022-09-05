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Корниенко перенес операцию на "крестах"
Защитник горняков пропустит около 6 месяцев
shakhtar.com
Защитник "
Напомним, что обследование показало разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.
Клуб отмечает, что операция проходила в Риме.
Ориентировочный срок обновления – 6 месяцев.
Напомним, что в этом сезоне Виктор Корниенко принял участие в 1 матче "Шахтера", а всего на счету 23-летнего игрока 29 поединков за клуб.
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