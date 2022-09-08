Шахтер отдаст 18-летнего защитника в аренду в клуб Реброва

Центральный защитник " Шахтера " Даниил Удод перейдет в "Аль-Айн".

Такую инсайдерскую информацию дает украинский журналист Игорь Бурбас.

Отмечается, что 18-летний украинец будет выступать за новую команду на правах аренды.

О трансфере должны официально объявять в ближайшие дни.

Стоит отметить, что клуб из ОАЭ тренирует Сергей Ребров, а за команду играет Андрей Ярмоленко.

Удод раньше играл за юношеские команды "Шахтера" и "Мариуполя".