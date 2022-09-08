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Шахтер отдаст 18-летнего защитника в аренду в клуб Реброва
Инсайдерская информация от украинского журналиста
shakhtar.com
Центральный защитник "
Такую инсайдерскую информацию дает украинский журналист Игорь Бурбас.
Отмечается, что 18-летний украинец будет выступать за новую команду на правах аренды.
О трансфере должны официально объявять в ближайшие дни.
Стоит отметить, что клуб из ОАЭ тренирует Сергей Ребров, а за команду играет Андрей Ярмоленко.
Удод раньше играл за юношеские команды "Шахтера" и "Мариуполя".
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Источник:ЧИСТИЙ ПІДКАсТ
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